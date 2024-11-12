Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Maryam Supraba Ungkap Tantangan Bintangi Series Second Account

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |14:20 WIB
Maryam Supraba Ungkap Tantangan Bintangi Series <i>Second Account</i>
Maryam Supraba Ungkap Tantangan Bintangi Series Second Account. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Maryam Supraba merupakan salah satu aktor yang membintangi series terbaru Vision+, Second Account. Dia akan berperan sebagai Titiek, yang memiliki anak laki-laki bernama Hendra (Naufal Samudra).

Titiek diceritakan mengetahui Hendra terlibat dalam masalah yang membuat nyawanya terancam. Maryam mengaku, untuk berperan sebagai Titiek dia harus selalu menjaga mood. 

“Karena Titiek ini karakternya selalu tegang, murung, dan khawatir. Jadi aku harus menjaga mood agar tidak terbawa karakter,” ujar sang aktris saat Live di akun Instagram resmi Vision+. 

Maryam Supraba mengatakan, proses syuting series Second Account dilakukan di Pengalengan, Jawa Barat. Kondisi lokasi syuting yang diguyur hujan sempat membuat para aktor kedinginan,

“Tapi ya tetap harus profesional. Pada akhirnya, banyak adegan yang kita cuma one take. Kuncinya memang hanya harus fokus saat syuting,” tutur sang aktris menambahkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
