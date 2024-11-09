Jadi Ibu Bhayangkari, Febby Rastanty Tetap Berkarier di Dunia Hiburan

Jadi Ibu Bhayangkari, Febby Rastanty Tetap Berkarier di Dunia Hiburan (Foto: IG Febby/Bridestory)

JAKARTA - Febby Rastanty kini resmi menyandang status sebagai istri dari Drajad Djumantara. Febby menjadi istri seorang perwira polisi berpangkat Iptu (Inspektur Polisi Satu).

Febby dan Drajad melangsungkan akad nikah pada Sabtu (9/11/2024) di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan. Acara akad yang berlangsung dalam adat Sunda itu digelar tertutup, jauh dari sorotan media.

Meski kini berstatus sebagai istri seorang polisi, Febby Rastanty memastikan dirinya akan tetap aktif berkarier di dunia hiburan. Informasi ini disampaikan melalui rilis dari Bridestory, tim perencana dan penyelenggara pernikahan mereka, yang diterima oleh Okezone.com.

Jadi Ibu Bhayangkari, Febby Rastanty Tetap Berkarier di Dunia Hiburan

Dalam pernyataannya, Febby menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pernikahan ini.