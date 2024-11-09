Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Ibu Bhayangkari, Febby Rastanty Tetap Berkarier di Dunia Hiburan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |16:01 WIB
Jadi Ibu Bhayangkari, Febby Rastanty Tetap Berkarier di Dunia Hiburan
Jadi Ibu Bhayangkari, Febby Rastanty Tetap Berkarier di Dunia Hiburan (Foto: IG Febby/Bridestory)
A
A
A

JAKARTA - Febby Rastanty kini resmi menyandang status sebagai istri dari Drajad Djumantara. Febby menjadi istri seorang perwira polisi berpangkat Iptu (Inspektur Polisi Satu).

Febby dan Drajad melangsungkan akad nikah pada Sabtu (9/11/2024) di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan. Acara akad yang berlangsung dalam adat Sunda itu digelar tertutup, jauh dari sorotan media.

Meski kini berstatus sebagai istri seorang polisi, Febby Rastanty memastikan dirinya akan tetap aktif berkarier di dunia hiburan. Informasi ini disampaikan melalui rilis dari Bridestory, tim perencana dan penyelenggara pernikahan mereka, yang diterima oleh Okezone.com.

Jadi Ibu Bhayangkari, Febby Rastanty Tetap Berkarier di Dunia Hiburan
Jadi Ibu Bhayangkari, Febby Rastanty Tetap Berkarier di Dunia Hiburan

Dalam pernyataannya, Febby menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pernikahan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146321/febby_rastanty_dan_suami-xJcm_large.jpg
7 Bulan Menikah, Febby Rastanty Akui Jarang Berantem dengan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092689/febby_rastanty-Z6sK_large.jpg
Febby Rastanty Tak Pernah Diajarkan Shalat oleh Orang Tua, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092637/febby_rastanty-JZEd_large.jpg
Cerita Febby Rastanty Sempat Jauh dari Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/206/3085502/febby_rastanty-fDyc_large.jpg
Febby Rastanty: Jangan Buru-Buru Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084067/febby_rastanty-Hhe0_large.jpg
Impian Febby Rastanty Terwujud, Blink Reuni di Pernikahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084032/febby_rastanty-pMWN_large.jpg
Bahagia Nikahi Febby Rastanty, Tangis Drajad Djumantara Pecah 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement