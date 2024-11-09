Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bahagia Jadi Istri Drajad Djumantara, Febby Rastanty: Semoga Allah Menjaga Pernikahan Kita

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |14:44 WIB
Bahagia Jadi Istri Drajad Djumantara, Febby Rastanty: Semoga Allah Menjaga Pernikahan Kita
Bahagia Jadi Istri Drajad Djumantara, Febby Rastanty: Semoga Allah Menjaga Pernikahan Kita (Foto: Bridestory/IG Febby)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti Febby Rastanty dan Drajad Djumantara. Mereka telah resmi menikah pada Sabtu (9/11/2024). 

Momen sakral akad nikah mereka digelar secara tertutup di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Usai menjadi istri dari pria bernama lengkap Sudradjat Djumantara, Febby membagikan beberapa foto pernikahan di akun Instagram pribadinya, @febbyrastanty. 

Bahagia Jadi Istri Drajad Djumantara, Febby Rastanty: Semoga Allah Menjaga Pernikahan Kita
Bahagia Jadi Istri Drajad Djumantara, Febby Rastanty: Semoga Allah Menjaga Pernikahan Kita

Dalam foto-foto itu, Febby dan Drajad tampak serasi mengenakan busana adat Sunda. Febby tampil anggun dalam kebaya putih dengan siger Sunda dan tujuh kembang goyang, sementara Drajad terlihat gagah dalam beskap putih dan blangkon.

Telusuri berita celebrity lainnya
