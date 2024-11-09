Febby Rastanty Menikah, Enzy Storia Berikan Pesan Menyentuh

JAKARTA - Febby Rastanty resmi menjadi istri Drajad Djumantara setelah melangsungkan akad nikah pada Sabtu (9/11/2024) di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan. Acara pernikahan mereka digelar tertutup, jauh dari sorotan media.

Meskipun begitu, beberapa sahabat yang hadir, seperti Enzy Storia, membagikan momen bahagia tersebut melalui media sosial.

Dalam unggahan Instagram Story-nya, Enzy memperlihatkan detik-detik akad nikah ketika Drajad tengah berjabat tangan dengan wali nikah untuk mengucapkan ijab kabul.

Febby Rastanty Menikah, Enzy Storia Berikan Pesan Menyentuh

Febby, yang duduk di samping Drajad, tampak gugup namun penuh haru saat menyaksikan sang suami melafalkan janji pernikahan mereka.