Febby Rastanty dan Drajad Djumantara Resmi Menikah, Maskawinnya Unik

JAKARTA - Febby Rastanty dan Drajad Djumantara telah resmi menikah pada Sabtu (9/11/2024) di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan. Prosesi akad nikah mereka digelar secara tertutup tanpa kehadiran media.

Penyanyi Yura Yunita hadir di momen sakral tersebut dan membagikan beberapa momen pernikahan di Instagram Story-nya.

Dalam unggahannya, Yura memperlihatkan detik-detik Drajad mengucapkan ijab kabul sambil menjabat tangan wali nikah, sementara Febby duduk di sampingnya, menyaksikan dengan penuh haru.

Dalam video itu, terungkap mas kawin yang diberikan Drajad kepada Febby, yaitu logam mulia 9 gram, uang USD11 dan uang tunai sebesar Rp2.024. Jumlah tersebut memiliki makna khusus, mencerminkan tanggal pernikahan mereka.