HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Febby Rastanty dan Drajad Djumantara Resmi Menikah, Maskawinnya Unik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |12:47 WIB
Febby Rastanty dan Drajad Djumantara Resmi Menikah, Maskawinnya Unik
Febby Rastanty dan Drajad Djumantara Resmi Menikah, Maskawinnya Unik (Foto: IG Yura Yunita)
JAKARTA - Febby Rastanty dan Drajad Djumantara telah resmi menikah pada Sabtu (9/11/2024) di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan. Prosesi akad nikah mereka digelar secara tertutup tanpa kehadiran media.

Penyanyi Yura Yunita hadir di momen sakral tersebut dan membagikan beberapa momen pernikahan di Instagram Story-nya. 

Dalam unggahannya, Yura memperlihatkan detik-detik Drajad mengucapkan ijab kabul sambil menjabat tangan wali nikah, sementara Febby duduk di sampingnya, menyaksikan dengan penuh haru.

Febby Rastanty dan Drajad Djumantara Resmi Menikah, Maskawinnya Unik
Febby Rastanty dan Drajad Djumantara Resmi Menikah, Maskawinnya Unik

Dalam video itu, terungkap mas kawin yang diberikan Drajad kepada Febby, yaitu logam mulia 9 gram, uang USD11 dan uang tunai sebesar Rp2.024. Jumlah tersebut memiliki makna khusus, mencerminkan tanggal pernikahan mereka.

