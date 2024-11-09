Febby Rastanty Bahagia Usai Dinikahi Drajad Djumantara, Langsung Pamer Buku Nikah

JAKARTA - Febby Rastanty telah resmi menjadi istri Drajad Djumantara pada Sabtu (9/11/2024). Momen bahagia ini dibagikan oleh salah satu sahabatnya, musisi Yura Yunita, melalui Instagram.

Febby dan Drajad tampak duduk berdampingan di meja akad dengan busana pengantin adat Sunda.

Febby begitu anggun dalam kebaya putih lengkap dengan siger Sunda, sementara Drajad mengenakan beskap putih saat mengucap ijab kabul dengan mantap, sambil menjabat tangan penghulu.

"Saya terima nikah dan kawinnya Febriana Rastanty binti Rasyid dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ujar Drajad dalam prosesi sakral tersebut.

Momen bahagia itu juga diabadikan oleh sahabat lainnya, Ahmad Dekatama, kakak dari Amel Carla. Ia mengunggah momen ketika Febby dan Drajad yang sudah resmi menjadi pasangan suami istri, tersenyum bahagia sambil memamerkan buku nikah.

Sejak tiba di lokasi akad, Febby tampak ceria dengan senyum sumringah. Ia datang didampingi dua sahabatnya, salah satunya Enzy Storia. Febby memang selalu melibatkan sahabat-sahabatnya dalam setiap rangkaian acara pernikahannya.

Saat lamaran, Jessica Mila menemani Febby, sementara pada acara pengajian dan lamaran, giliran Yuki Kato yang hadir. Kini, pada prosesi akad, Enzy turut mendampingi Febby menuju meja akad.

