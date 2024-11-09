Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Revand Narya Akui Menyesal Cerai dari Faby Marcelia

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |13:10 WIB
Revand Narya Akui Menyesal Cerai dari Faby Marcelia
Faby marcelia
A
A
A

JAKARTA - Revand Narya dan Faby Marcelia telah bercerai sejak awal 2024. Setelah sebelumnya memilih bungkam, kini Revand berbicara tentang permasalahan dalam rumah tangganya yang berujung pada perceraian.

Revand mengungkapkan bahwa salah satu alasan Faby mengajukan gugatan cerai adalah sikap cueknya yang membuat Faby merasa tidak diperhatikan.

"Mungkin aku terlalu cuek orangnya. Sebenarnya itu salah satu alasan yang muncul dalam gugatan. Jadi, karena terlalu cuek, aku nggak sadar kalau pasangan kita merasa ada yang salah," ujar Revand, dikutip dari akun Instagram @rumpi_ttv.

Revand Narya Akui Menyesal Cerai dari Faby Marcelia

Akibat sikapnya yang kurang peka, Revand mengabaikan apa yang dirasakan oleh Faby. Faby terus memendam perasaannya hingga akhirnya berdampak pada kesehatannya.

"Kita pikir dia nggak ada apa-apa, ternyata karena menahan, akhirnya jatuh sakit, seperti asam lambung dan lain-lain," lanjut Revand.

Sambil menahan tangis, Revand mengakui bahwa masalah rumah tangganya banyak disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Ia menyesal karena selama ini berpikir pernikahan akan berjalan mulus seperti dongeng, tanpa memikirkan adanya tantangan.

"Aku yang banyak salah. Pastinya menyesal, karena aku pikir pernikahan itu kayak di film Snow White atau Prince Charming, yang setelah menikah hidup bahagia selamanya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153539/faby_marcelia-iCxV_large.jpg
Faby Marcelia Alami Silent Treatment saat Menikah, Kini Takut Bertemu Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153532/faby_marcelia-ATQb_large.jpg
Blakblakan, Faby Marcelia Beberkan Alasan Cerai dengan Revand Narya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088608/faby_marcelia-EiK9_large.jpg
Move On dari Revand Narya, Faby Marcelia Akui Sedang Dekat dengan Seorang Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/18/33/2649763/faby-marcelia-tak-kuasa-tahan-tangis-kenang-kedekatannya-dengan-mertua-sebelum-wafat-mAAAk6ukDm.jpg
Faby Marcelia Tak Kuasa Tahan Tangis Kenang Kedekatannya dengan Mertua Sebelum Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/17/33/2649434/kabar-duka-mertua-faby-marcelia-meninggal-dunia-hzNebLupGs.jpg
Kabar Duka, Mertua Faby Marcelia Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/05/33/2606032/faby-marcelia-menikah-di-usia-muda-tak-semudah-yang-dibayangkan-tTPGnlZilP.jpg
Faby Marcelia Menikah di Usia Muda: Tak Semudah yang Dibayangkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement