Revand Narya Akui Menyesal Cerai dari Faby Marcelia

JAKARTA - Revand Narya dan Faby Marcelia telah bercerai sejak awal 2024. Setelah sebelumnya memilih bungkam, kini Revand berbicara tentang permasalahan dalam rumah tangganya yang berujung pada perceraian.

Revand mengungkapkan bahwa salah satu alasan Faby mengajukan gugatan cerai adalah sikap cueknya yang membuat Faby merasa tidak diperhatikan.

"Mungkin aku terlalu cuek orangnya. Sebenarnya itu salah satu alasan yang muncul dalam gugatan. Jadi, karena terlalu cuek, aku nggak sadar kalau pasangan kita merasa ada yang salah," ujar Revand, dikutip dari akun Instagram @rumpi_ttv.

Akibat sikapnya yang kurang peka, Revand mengabaikan apa yang dirasakan oleh Faby. Faby terus memendam perasaannya hingga akhirnya berdampak pada kesehatannya.

"Kita pikir dia nggak ada apa-apa, ternyata karena menahan, akhirnya jatuh sakit, seperti asam lambung dan lain-lain," lanjut Revand.

Sambil menahan tangis, Revand mengakui bahwa masalah rumah tangganya banyak disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Ia menyesal karena selama ini berpikir pernikahan akan berjalan mulus seperti dongeng, tanpa memikirkan adanya tantangan.

"Aku yang banyak salah. Pastinya menyesal, karena aku pikir pernikahan itu kayak di film Snow White atau Prince Charming, yang setelah menikah hidup bahagia selamanya," ujarnya.