HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Faby Marcelia Alami Silent Treatment saat Menikah, Kini Takut Bertemu Orang

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |09:00 WIB
Faby Marcelia Alami Silent Treatment saat Menikah, Kini Takut Bertemu Orang (Foto: IG Faby)
A
A
A

JAKARTA Faby Marcelia membagikan kisah pahit yang ia alami selama membina rumah tangga bersama Revand Narya. Setelah 11 tahun menikah, keduanya resmi bercerai pada Februari 2024. Salah satu penyebab utama perpisahan mereka adalah kebiasaan silent treatment yang kerap dilakukan oleh sang mantan suami.

Setelah berpisah, Faby baru menyadari kalau sikap Revand yang lebih memilih diam saat menghadapi masalah ternyata tidak cocok dengan dirinya. Ia merasa banyak konflik rumah tangga mereka tidak pernah terselesaikan dengan baik.

“Ternyata beliau memang seperti itu orangnya. Dari awal banyak masalah yang nggak terurai, satu aja nggak selesai, gimana mau menyelesaikan yang lain,” ujar Faby dalam kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Selasa (8/7/2025).

Faby Marcelia Alami Silent Treatment saat Menikah, Kini Takut Bertemu Orang (Foto: IG Faby)

Faby kemudian memberanikan diri membagikan pengalamannya lewat media sosial. Tak disangka, banyak warganet yang ternyata mengalami hal serupa dalam pernikahannya. Respons itu membuat Faby mulai mencari tahu lebih dalam tentang apa itu silent treatment dan dampak buruknya bagi kesehatan mental.

“Akhirnya aku tuh mencari tahu apa sih silent treatment itu. Ternyata dampaknya banyak banget. Salah satunya kita jadi nggak pede untuk ngomong. Ngomong sama orang tuh rasanya kayak belajar ngomong lagi,” ungkapnya.

Rasa tidak percaya diri itu sempat membuat Faby menarik diri dari berbagai undangan tampil di podcast milik rekan-rekan sesama artis. Ia merasa masih dibayangi ketakutan untuk berbicara di depan publik.

“Makanya setiap diundang ke podcast aku nggak pernah mau. Aku mikir, nanti kalau aku ngomong, bunda gimana ya?” ucap Faby.

 

