HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan, Faby Marcelia Beberkan Alasan Cerai dengan Revand Narya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |08:15 WIB
Blakblakan, Faby Marcelia Beberkan Alasan Cerai dengan Revand Narya
Blakblakan, Faby Marcelia Beberkan Alasan Cerai dengan Revand Narya (Foto: IG Faby)
JAKARTA Faby Marcelia buka suara soal penyebab keretakan rumah tangganya dengan Revand Narya. Aktris 30 tahun itu mengungkap kalau perpisahan mereka pada Februari 2024 lalu terjadi akibat silent treatment yang terus-menerus terjadi selama pernikahan.

Faby mengaku sudah lama merasakan sikap diam dari sang mantan suami yang enggan menyelesaikan konflik secara terbuka. Hal ini membuat rumah tangga mereka terasa hampa.

"Aku nggak paham ya, ternyata beliau memang seperti itu orangnya. Dari awal banyak masalah yang nggak terurai. Kalau satu masalah aja nggak selesai, gimana mau menyelesaikan yang lain," ujar Faby Marcelia dalam tayangan YouTube MAIA ALELDUL TV, Selasa (8/7/2025).

Faby Marcelia
Blakblakan, Faby Marcelia Beberkan Alasan Cerai dengan Revand Narya (Foto: IG Faby)

Silent treatment sendiri dikenal sebagai sikap pasif-agresif di mana seseorang memilih diam atau mengabaikan pasangannya, terutama saat terjadi konflik. Faby menyadari dampak buruk dari pola komunikasi semacam ini setelah menerima banyak curhatan dari netizen yang mengalami hal serupa.

"Aku jadi cari tahu apa itu silent treatment. Ternyata dampaknya banyak banget," ucap Faby.

Dampak paling nyata yang dirasakannya adalah hilangnya rasa percaya diri. Ia bahkan merasa gugup saat harus berbicara dengan orang lain dan seperti harus belajar bicara dari awal lagi.

"Salah satunya ya kita jadi nggak pede untuk ngomong. Ngomong sama orang rasanya kayak belajar ngomong lagi," ungkapnya.

Rasa trauma itu pula yang membuat Faby kerap menolak undangan tampil di berbagai podcast. Ia khawatir ucapannya akan melukai perasaan orang lain tanpa disengaja.

"Makanya setiap diundang ke podcast aku nggak pernah mau. Aku takut kalau ngomong nanti bunda gimana, jadi kayak orang belajar ngomong lagi. Ada ketakutan tersendiri sih buat ngomong sama orang," jelasnya.

 

