HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Faby Marcelia Bikin Konten Perselingkuhan, Mantan Suami Dicibir

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |11:32 WIB
Faby Marcelia Bikin Konten Perselingkuhan, Mantan Suami Dicibir
Faby Marcelia Bikin Konten Perselingkuhan, Mantan Suami Dicibir (Foto: IG Faby)
A
A
A

JAKARTA - Faby Marcelia secara terang-terangan mengungkap dirinya sudah resmi bercerai dengan Revand Narya. Namun, Faby dan Revand tak ingin mengungkap alasan dibalik keputusan mereka untuk berpisah.

Baru-baru ini, Faby Marcelia pun menjadi sorotan karena konten TikToknya yang diduga netizen sebagai isyarat mengenai kondisi rumah tangganya yang diusik dengan kehadiran orang ketiga.
Sebab, Faby membagikan konten dimana dirinya menirukan sound yang sedang menjadi tren di TikTok. Dalam konten itu, Faby menyinggung soal pengalaman diselingkuhi oleh seseorang dimana selingkuhannya kalah cantik dibanding dirinya. 

"Udah pernah diselingkuhin tapi selingkuhannya lebih jelek dari kita apa belum dek? Hm picek ya dek ya," ujar Faby Marcelia menirukan sound dari tren TikTok, dikutip dari unggahan @fabymarcelia, Jumat (13/9/2024). 

Faby Marcelia
Faby Marcelia

Sontak, netizen langsung mengaitkan konten tersebut dengan kehidupan pernikahannya bersama Revand sebelum berpisah. Mereka menyayangkan jika benar terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga mereka. 

"Ya Allah Revan. apa lagi yg kau cari," tulis @ich**

"Bingung sama cowo nyari apasih istri udah cakep kaya gini yaallah karimmmmm," tulis @mam**

Bahkan ada salah satu netizen yang langsung melabrak Revand di kolom komentar salah satu unggahannya dalam akun @revmoge. Dengan tegas Revan membantah tuduhan perselingkuhan itu.

"Muka standar selingkuh pula," tulis @thin**

"Siapa yang selingkuh mbak buset," jawab Revand

Sebelumnya, Faby Marcelia membenarkan kabar bahwa dirinya sudah tak lagi bersama dengan sang suami. Hal tersebut diungkapkan Faby dalam wawancara bersama MNC Media.

"Sudah, sudah nggak bersama lagi," ujar Faby Marcelia dikutip dari YouTube STARPRO Indonesia, Sabtu (27/7/2024).

 

