Revand Narya Tegaskan Perceraiannya dengan Faby Marcelia Bukan karena Orang Ketiga

JAKARTA - Revand Narya akhirnya buka suara terkait perceraiannya dengan Faby Marcelia. Setelah lama bungkam usai resmi berpisah, Revand pun mengungkap bahwa sudah satu tahun dirinya dan Faby berpisah.

Revand pun menegaskan perpisahannya terjadi bukan karena adanya orang ketiga ataupun tindak KDRT seperti isu yang sempat mencuat ke publik.

"Assalamualaikum, saya Revan. Disini saya ingin mengklarifikasi, betul saya dan Feby sudah berpisah kurang lebih hampir setahun tapi bukan karena orang ketiga dan juga bukan karena KDRT seperti berita-berita hoaks yang bersliweran," ujar Revand dikutip dari unggahan @revmoge, Jumat (13/9/2024).

Isu soal perselingkuhan tersebut bermula dari konten TikTok Faby yang menyinggung soal perselingkuhan. Dalam konten itu, Faby menyinggung soal pengalaman diselingkuhi oleh seseorang dimana selingkuhannya kalah cantik dibanding dirinya alias pria tersebut downgrade dalam memilih sosok wanita lain di hatinya.

Revan menegaskan bahwa konten itu bukan ditujukan kepadanya. Tak ada kaitannya konten tersebut dengan masalah rumah tangga mereka.

"Untuk konten Feby yang tentang selingkuh, 'kalau selingkuh itu lebih downgrade' itu dia hanya buat konten tapi bukan ditujukan untuk saya. Jadi tolong jangan disangkutpautkan ke saya," sambungnya.

Bahkan, Revand berani menjamin bahwa Faby akan menegaskan hal yang sama ketika ditanyakan soal konten tersebut. Dia yakin bahwa Faby juga akan menjelaskan hal yang sama bahwa rumah tangga mereka berakhir bukan karena orang ketiga.

"Boleh ditanyakan langsung ke mbak Faby yang cantik silahkan, diklarifikasi ke beliau, saat ditanyakan 'apakah karena orang ketiga' pasti beliau menjawab 'bukan karena orang ketiga'," ungkapnya.