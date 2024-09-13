Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Revand Narya Tegaskan Perceraiannya dengan Faby Marcelia Bukan karena Orang Ketiga

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |07:47 WIB
Revand Narya Tegaskan Perceraiannya dengan Faby Marcelia Bukan karena Orang Ketiga
Revand Narya Tegaskan Perceraiannya dengan Faby Marcelia Bukan karena Orang Ketiga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Revand Narya akhirnya buka suara terkait perceraiannya dengan Faby Marcelia. Setelah lama bungkam usai resmi berpisah, Revand pun mengungkap bahwa sudah satu tahun dirinya dan Faby berpisah. 

Revand pun menegaskan perpisahannya terjadi bukan karena adanya orang ketiga ataupun tindak KDRT seperti isu yang sempat mencuat ke publik. 

"Assalamualaikum, saya Revan. Disini saya ingin mengklarifikasi, betul saya dan Feby sudah berpisah kurang lebih hampir setahun tapi bukan karena orang ketiga dan juga bukan karena KDRT seperti berita-berita hoaks yang bersliweran," ujar Revand dikutip dari unggahan @revmoge, Jumat (13/9/2024). 

Revand Narya Tegaskan Perceraiannya dengan Faby Marcelia Bukan karena Orang Ketiga
Revand Narya Tegaskan Perceraiannya dengan Faby Marcelia Bukan karena Orang Ketiga

Isu soal perselingkuhan tersebut bermula dari konten TikTok Faby yang menyinggung soal perselingkuhan.  Dalam konten itu, Faby menyinggung soal pengalaman diselingkuhi oleh seseorang dimana selingkuhannya kalah cantik dibanding dirinya alias pria tersebut downgrade dalam memilih sosok wanita lain di hatinya. 

Revan menegaskan bahwa konten itu bukan ditujukan kepadanya. Tak ada kaitannya konten tersebut dengan masalah rumah tangga mereka. 

"Untuk konten Feby yang tentang selingkuh, 'kalau selingkuh itu lebih downgrade' itu dia hanya buat konten tapi bukan ditujukan untuk saya. Jadi tolong jangan disangkutpautkan ke saya," sambungnya. 

Bahkan, Revand berani menjamin bahwa Faby akan menegaskan hal yang sama ketika ditanyakan soal konten tersebut. Dia yakin bahwa Faby juga akan menjelaskan hal yang sama bahwa rumah tangga mereka berakhir bukan karena orang ketiga. 

"Boleh ditanyakan langsung ke mbak Faby yang cantik silahkan, diklarifikasi ke beliau, saat ditanyakan 'apakah karena orang ketiga' pasti beliau menjawab 'bukan karena orang ketiga'," ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191224//wardatina_mawa-dIXs_large.jpg
Wardatina Mawa Geram, Dituduh Jelekkan Keluarga Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191215//insanul_fahmi-Aak6_large.jpg
Insanul Fahmi Pilih Berpoligami karena Tak Puas Urusan Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191186//aura_kasih-kLQz_large.jpg
Sederet Postingan Aura Kasih yang Buat Netizen Curiga Dirinya Simpanan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191184//al_ghazali_dan_alyssa_daguise-s12f_large.jpg
Gender Reveal Anak Al Ghazali dan Alyssa Dauise: Its a Girl!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191139//ahmad_dhani-RjM4_large.jpg
Menolak Tua, Ahmad Dhani Ogah Dipanggil Kakek Jelang Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191125//natalie_holscher-QsaH_large.JPG
Nathalie Holscher Pamer Hasil Saweran Nge-DJ, Uangnya Gak Kaleng-Kaleng
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement