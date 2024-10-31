Hari Ini, Lampir Siap Hantui Penggemar Film Horor di Vision+

Hari Ini, Film Lampir Siap Hantui Penggemar Film Horor di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Memeriahkan perayaan Halloween, Vision+ menghadirkan tayangan spesial untuk Anda penggemar film horor. Hari ini (31/10/2024), Vision+ akan menayangkan film Lampir yang dapat Anda tonton lewat link ini.

Film horor garapan Vision+ bersama Creator Pictures dan Sinergi Pictures ini menghadirkan cerita seram berbalut kearifan lokal dengan atmosfer mistis yang begitu kental.

Proyek ini menggaet sederet bintang ternama, dari Jolene Marie, Rory Asyari, Gandhi Fernando, Ge Pamungkas, Ardina Rasti, Hana Saraswati, Sheila Salsabila, Isa Zega, Gesya Shandy, Yayu Aw Unru, hingga Priscilla Raintung.

Kisahnya tentang sekelompok sahabat yang sedang melakukan pemotretan pre-wedding di sebuah villa mewah bernuansa vintage. Namun mereka tak menyadari villa itu adalah sarang keramat milik Mak Lampir.

Sosok mistis itu memiliki ambisi untuk menjadi wanita tercantik di dunia dan hidup abadi. Namun ambisi tersebut disertai dengan kutukan mematikan yang menghantui kelompok sahabat ini satu per satu.

Hari Ini, Film Lampir Siap Hantui Penggemar Film Horor di Vision+. (Foto: MNC Media)

Mereka kemudian terjebak dalam permainan kematian yang dikendalikan oleh Mak Lampir dan harus menghadapi ujian hidup dan mati untuk dapat bertahan hidup. Film Lampir akan menjadi langkah awal Vision+ tumbuh lebih jauh dalam dunia perfilman.

“Lampir merupakan film perdana yang diproduksi Vision+. Kami berharap, film ini menandakan langkah awal kami untuk menyuguhkan film berkualitas di kemudian hari,” ujar Thaleb Wirachman Wahjudi, Head of Production Vision+ Pictures.