Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Awal Pertemuan Cinta Laura dan Arya Vasco di Series Dendam

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |20:02 WIB
Kisah Awal Pertemuan Cinta Laura dan Arya Vasco di Series Dendam
Kisah Awal Pertemuan Cinta Laura dan Arya Vasco di Series Dendam
A
A
A

JAKARTA Vision+ kembali menghadirkan Original Series terbaru berjudul Dendam, bergenre action, yang bisa disaksikan gratis di sini. Series ini menampilkan Cinta Laura dan Arya Vasco sebagai pemeran utama. Diadaptasi dari serial hit era 90-an, Deru Debu, Dendam menyajikan kisah penuh aksi, di mana dendam menjadi pendorong utama perjalanan karakter utamanya.

Dalam Dendam, Cinta Laura memerankan karakter Renata. Saat berbincang di Podcast Vision+, Cinta Laura menjelaskan tentang karakternya dalam series ini. "Dendam adalah series yang diadaptasi dari Deru Debu dari tahun 90-an. Series ini menceritakan perjalanan Renata, seorang perempuan muda yang berani, kuat, dan tangguh. Namun, ketika adiknya dibunuh dan ayahnya diculik, dendam pun muncul, dan dia memutuskan menjadi polisi," jelas Cinta saat ditemui di Burn 83, tempat boxing di Jakarta Selatan.

Kisah Awal Pertemuan Cinta Laura dan Arya Vasco di Series Dendam
Kisah Awal Pertemuan Cinta Laura dan Arya Vasco di Series Dendam

Kisah Renata dibentuk oleh luka masa lalu yang mendalam. Kehilangan adik yang dibunuh dan ayah yang diculik oleh sindikat kriminal besar memotivasinya untuk menegakkan keadilan. Menjadi polisi bukan hanya pilihan karir, tapi juga misinya untuk menuntut balas dan menumpas kejahatan yang menghancurkan keluarganya.

Perjalanan hidup Renata akhirnya mempertemukannya dengan James, karakter yang diperankan oleh Arya Vasco. Sosok James memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Renata. "Di tengah usahanya membalas dendam, dia bertemu James," ungkap Cinta Laura.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178202/still_single-x39A_large.jpg
Streaming Series Still Single di VISION+: Ketika Jodoh Ditentukan Zodiak, Mampukah Melawan Takdir? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177662/yoshi_sudarso-DeLy_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Cowok Playboy dalam Series Baru VISION+ Still Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement