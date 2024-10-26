Kisah Awal Pertemuan Cinta Laura dan Arya Vasco di Series Dendam

JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan Original Series terbaru berjudul Dendam, bergenre action, yang bisa disaksikan gratis di sini. Series ini menampilkan Cinta Laura dan Arya Vasco sebagai pemeran utama. Diadaptasi dari serial hit era 90-an, Deru Debu, Dendam menyajikan kisah penuh aksi, di mana dendam menjadi pendorong utama perjalanan karakter utamanya.

Dalam Dendam, Cinta Laura memerankan karakter Renata. Saat berbincang di Podcast Vision+, Cinta Laura menjelaskan tentang karakternya dalam series ini. "Dendam adalah series yang diadaptasi dari Deru Debu dari tahun 90-an. Series ini menceritakan perjalanan Renata, seorang perempuan muda yang berani, kuat, dan tangguh. Namun, ketika adiknya dibunuh dan ayahnya diculik, dendam pun muncul, dan dia memutuskan menjadi polisi," jelas Cinta saat ditemui di Burn 83, tempat boxing di Jakarta Selatan.

Kisah Renata dibentuk oleh luka masa lalu yang mendalam. Kehilangan adik yang dibunuh dan ayah yang diculik oleh sindikat kriminal besar memotivasinya untuk menegakkan keadilan. Menjadi polisi bukan hanya pilihan karir, tapi juga misinya untuk menuntut balas dan menumpas kejahatan yang menghancurkan keluarganya.

Perjalanan hidup Renata akhirnya mempertemukannya dengan James, karakter yang diperankan oleh Arya Vasco. Sosok James memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Renata. "Di tengah usahanya membalas dendam, dia bertemu James," ungkap Cinta Laura.