HOME CELEBRITY MOVIE

Mengenal District 8, Sarang Bisnis Ilegal dalam Series Dendam

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |18:30 WIB
Mengenal District 8, Sarang Bisnis Ilegal dalam Series <i>Dendam</i>
Mengenal District 8, Sarang Bisnis Ilegal dalam Series Dendam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTACinta Laura mengungkap detail terkait District 8 yang merupakan latar utama dalam series Vision+, Dendam. Kawasan tersebut menyimpan rahasia di balik kematian dan penculikan keluarganya.

Cinta mengungkapkan, District 8 merupakan sebuah kawasan kriminal yang dikelola oleh James (Arya Vasco). Di bangunan berlantai tujuh itu, James menjalankan berbagai bisnis ilegalnya.

“Jadi, si James ini punya punya berbagai bisnis ilegal di masing-masing lantai District 8. Dari bisnis judi, narkoba, hingga arena tarung (MMA),” katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan. 

Arya Vasco mengungkapkan, District 8 menyimpan banyak rahasia dan menjadi setting penuh intrik bagi banyak orang. Tapi di sana pula, Renata berjuang menghadapi musuh-mushnya sekaligus menguak kebenaran di balik tragedi keluarganya.

Dendam Vision+
Original Series Vision+ Dendam. (Foto: MNC Media)

Penasaran dengan District 8? Anda bisa menonton series Dendam di Vision+ melalui link ini. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya di App Store dan Play Store, lalu pilih paket berlangganan untuk menikmati konten ekslusifnya.

Dua episode awal series Dendam bisa Anda tonton gratis, sementara sisa episodenya tersedia eksklusif dan dapat diakses dengan berlangganan. Vision+ Unlimited Entertainment.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
