Mengenal District 8, Sarang Bisnis Ilegal dalam Series Dendam

JAKARTA – Cinta Laura mengungkap detail terkait District 8 yang merupakan latar utama dalam series Vision+, Dendam. Kawasan tersebut menyimpan rahasia di balik kematian dan penculikan keluarganya.

Cinta mengungkapkan, District 8 merupakan sebuah kawasan kriminal yang dikelola oleh James (Arya Vasco). Di bangunan berlantai tujuh itu, James menjalankan berbagai bisnis ilegalnya.

“Jadi, si James ini punya punya berbagai bisnis ilegal di masing-masing lantai District 8. Dari bisnis judi, narkoba, hingga arena tarung (MMA),” katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

Arya Vasco mengungkapkan, District 8 menyimpan banyak rahasia dan menjadi setting penuh intrik bagi banyak orang. Tapi di sana pula, Renata berjuang menghadapi musuh-mushnya sekaligus menguak kebenaran di balik tragedi keluarganya.

Original Series Vision+ Dendam. (Foto: MNC Media)

(SIS)