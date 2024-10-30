Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Second Account Resmi Tayang di Vision+, Ini Link Nonton Gratisnya

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:30 WIB
Series <i>Second Account</i> Resmi Tayang di Vision+, Ini <i>Link</i> Nonton Gratisnya
Series Second Account Resmi Tayang di Vision+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Vision+ resmi merilis series terbarunya yang berjudul Second Account. Series bergenre thriller yang dibintangi Givina dan Naura Hakim tersebut dapat Anda tonton gratis melalui link ini.

Series ini menyuguhkan ketegangan dan misteri dalam plot yang unik dan menarik. Kisahnya tentang seorang perempuan yang menyelidiki misteri kematian kakaknya yang ternyata terkait dengan industri hiburan dewasa dan sekte berbahaya.

Nah menarik bukan? Sebelum menonton, berikut jadwal tayang Second Account di Vision+:

Episode 1 dan 2: 24 Oktober 2024

Episode 3: 25 Oktober 2024

Episode 4: 26 Oktober 2024

