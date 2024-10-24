Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cerita Naura Hakim Dalami Karakter Dewi Perankan Adegan Dewasa di Series Second Account

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |07:01 WIB
Cerita Naura Hakim Dalami Karakter Dewi Perankan Adegan Dewasa di Series <i>Second Account</i>
Naura Hakim. (Foto: Syifa Fauziah)
A
A
A

JAKARTA - Naura Hakim mengaku stres melakoni adegan dewasa dalam series Second Account. Pasalnya, banyak persiapan yang harus dilakukannya sebelum syuting.

Untuk mendalami karakter Dewi yang diceritakan menjalani kehidupan di dunia erotis, Naura harus menonton video porno. Hal itu diakuinya sangat membuat risih.

“Ini pengalaman pertama aku berperan seperti ini, jadi harus profesional. Aku enggak mau setengah-setengah memerankan karakter Dewi,” ujarnya dalam konferensi pers, pada 23 Oktober 2023.

Saking beratnya melakoni adegan dewasa, Naura Hakim mengaku selalu menangis setelah syuting. “Sulit. Menurut saya, berperan sebagai Dewi sulit sih. Tapi hasilnya, worth itu banget,” tuturnya menambahkan.

Tak hanya melakoni adegan dewasa, Naura mengaku, karakter Dewi juga cukup menantang untuk diperankan. Pasalnya, karakter tersebut dipaksa menjadi ibu dalam keluarganya.

“Ada satu momen Dewi merasa ingin menyerah dan akhirnya memutuskan hidup di Jakarta. Namun di Ibu Kota pun dia terjebak dalam dunia gelap,” tutur Naura Hakim menambahkan. 

Tak hanya itu, sang aktris juga memilih untuk menghilang dari media sosial selama syuting series Second Account. Bahkan dia tak bertemu teman-temannya untuk menemukan jati diri sebagai Dewi.

“Aku berusaha banget masuk dalam karakter Dewi. Karena seorang Naura dan Dewi kan sangat bertolak belakang.  Jadi aku butuh waktu untuk sendiri,” kata sang aktris menambahkan.

 

Halaman:
1 2
