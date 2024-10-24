Cara Givina Dalami Karakter Rini di Serial Second Account

JAKARTA - Givina Lukita Dewi mengungkapkan kebahagiaannya bisa terlibat dalam serial terbaru Vision+ yang berjudul Second Account. Dalam series ini ia berperan sebagai Rini.

Namun, ia mengakui bahwa memerankan karakter Rini bukanlah hal yang mudah karena kepribadian Rini sangat berbeda dengan dirinya.

Untuk mendalami peran tersebut, Givina mendapatkan bantuan dari cerita-cerita para pemain lain.

Second Account Vision Plus

“Aku dapat karakter Rini yang menarik karena teman-temanku bercerita banyak hal. Saat workshop, kami tidak langsung membahas skrip, tapi berbagi cerita suka duka, sekaligus membangun kebersamaan. Rini sangat ekspresif saat marah, dan aku merasa sangat terbantu,” ungkap Givina setelah acara press screening pada Rabu (23/10/2024).

Sebagai pribadi yang lebih pendiam, Givina merasa harus keluar dari zona nyamannya untuk memerankan karakter yang bisa dengan mudah meluapkan emosi seperti rasa marah dan kecewa.

“Kalau aku marah biasanya cuma nangis. Tapi, lewat karakter Rini, aku jadi belajar introspeksi dan melepas kendali diri, bahwa tidak apa-apa untuk marah. Ternyata aku bisa, dan setelah melepaskan amarah, rasanya lega dan baik juga, jadi tidak dipendam,” jelasnya.

Serial Second Account sendiri menceritakan tentang kehidupan Rini (Givina), yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah kakaknya, Dewi (Naura Hakim), meninggal secara misterius akibat bunuh diri.

Rini yang tidak puas dengan hasil penyelidikan awal, memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri untuk mengungkap kebenaran di balik kematian tragis sang kakak.

Dalam pencariannya, Rini menemukan fakta mengejutkan tentang kehidupan Dewi yang penuh rahasia dan keterlibatannya dengan dunia berbahaya yang tidak pernah terungkap sebelumnya.

Penyelidikan ini juga menguak keberadaan sekte misterius yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Dewi, dan kini mulai mengancam keselamatan Rini.