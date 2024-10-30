Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Setia Tunggu Kebebasan Zul Zivilia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:35 WIB
A
A
A

JAKARTA - Zulkifli alias Zul, vokalis band Zivilia, masih menjalani masa hukuman atas kasus narkoba sejak Maret 2019. Pada Maret tahun depan, masa tahanannya akan genap memasuki tahun keenam.

"3 Maret nanti sudah enam tahun," kata Retno Paradinah, istri Zul, saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Sebagai istri, Retno setia menanti kebebasan suaminya dan rutin mengunjungi Zul di penjara. 

Istri Setia Tunggu Kebebasan Zul Zivilia
Istri Setia Tunggu Kebebasan Zul Zivilia

“Kadang seminggu penuh ketemu, kadang juga enggak. Tapi kalau bisa, sebulan sekali wajib tengok,” ujarnya.

Retno juga menyebutkan peluang Zul untuk bebas lebih cepat dari vonisnya karena memperoleh remisi. Selama menjalani hukuman, Zul sering berpartisipasi dalam berbagai acara besar di penjara, yang menjadi pertimbangan untuk remisinya.

