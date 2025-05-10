Advertisement
HOT GOSSIP

Istri Bahagia Zul Zivilia Makin Sibuk di Luar Penjara

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |11:03 WIB
Istri Bahagia Zul Zivilia Makin Sibuk di Luar Penjara
Istri Bahagia Zul Zivilia Makin Sibuk di Luar Penjara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Retno Paradinah merasa bahagia melihat sang suami, Zul Zivilia, semakin aktif berkegiatan di luar penjara. Meski belum resmi bebas, Zul kini mulai sering tampil di berbagai acara dan menerima undangan manggung.

“Kemarin sempat dua kali manggung di Lapangan Banteng,” ujar Retno, Sabtu (10/5/2025).

Retno bersyukur kondisi kesehatan Zul tetap terjaga. Ia percaya kesibukan di luar Lapas berpengaruh besar terhadap semangat dan kesehatan suaminya.

Istri Bahagia Zul Zivilia Makin Sibuk di Luar Penjara
Istri Bahagia Zul Zivilia Makin Sibuk di Luar Penjara

“Alhamdulillah sehat, senang juga karena biasanya kan dia cuma keluar setahun sekali. Tapi kali ini benar-benar bisa tampil di tempat terbuka,” ungkapnya.

