HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zul Zivilia Masih Aktif Bermusik meski Mendekam di Dalam Penjara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |05:50 WIB
Zul Zivilia Masih Aktif Bermusik meski Mendekam di Dalam Penjara
Zul Zivilia Aktif Bermusik meski Masih di Dalam Penjara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Zulkifli alias Zul, vokalis band Zivilia baru menjalani 5 dari 18 tahun masa tahanannya akibat kasus penyalahgunaan narkotika, pada 2019. 

Meski harus mendekam di balik jeruji besi, Zul mengisi hari-harinya dengan bermain musik. Hal itu diungkapkan istri sang musisi, Retno Paradinah.

“Di dalam Penjara, Zul masih terus bermusik. Dia tampil dalam beberapa acara yang digelar rutan,” ujarnya saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 29 Oktober 2024.

Bahkan, Zul mendapatkan akses untuk rekaman di dalam lapas. Semua itu, menurut Retno Paradinah, dilakukan sang suami karena sudah ikhlas menerima kondisinya.

“Jadi ya dia, saya, dan anak-anak sudah menerima semuanya. Saat ini, kami hanya berusaha menjalani semuanya dengan senormal mungkin,” tuturnya menambahkan.

Halaman:
1 2
