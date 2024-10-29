Sinopsis Film Viral, Virus Zombie Mengancam Dunia

JAKARTA – Sinopsis film Viral akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Viral merupakan sebuah film horor fiksi ilmiah asal Amerika Serikat yang dirilis pada 29 Juli 2016. Film yang diproduksi oleh Dimension Films ini dirilis terbatas melalui video on demand.

Film ini disutradarai oleh Ariel Schulman dan Henry Joost, ditulis oleh Christopher Landon dan Barbara Marshall, serta dibintangi oleh Sofia Black-D’Elia, Lio Tipton, Travis Tope, Machine Gun Kelly atau Colson Baker dan Michael Kelly.

Film ini mendapat berbagai respon kritis dari para kritikus. Film ini mendapatkan rating 5,5/10 dari 10 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 56% penerimaan dari 16 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis film Viral

Sinopsis Viral

Cerita awal film berpusat pada dua kakak beradik bernama Stacey (Lio Tipton) dan Emma Drakeford (Sofia Black-D’Elia) yang baru saja pindah ke daerah pinggiran salah satu kota di California, tempat ayah mereka mengajar.

Pindah ke sekolah baru, keduanya memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda. Stacey segera mendapat beberapa teman baru dan pacar bernama CJ (Colson Baker), sedangkan Emma masih berjuang untuk beradaptasi di lingkungan sekolah baru mereka.

Hidup mereka berjalan dengan damai sampai Emma mendapati sahabat barunya, Gracie (Linzie Grey), menunjukan perilaku yang tidak biasa seperti makan terus menerus dan batuk berdarah. Gracie pun pingsan di luar sekolah dan memuntahkan darah ke anak laki-laki yang sedang menolong mereka.

Sejak saat itu, flu cacing menyebar di daerah tersebut. Pemerintah pun memberlakukan karantina di seluruh kota dan menyebabkan ayah Stacey dan Emma yang sedang menjemput ibu mereka di bandara tidak bisa pulang.

Stacey dan Emma yang sedang menghadiri sebuah pesta mendapati beberapa anak laki-laki yang menghadiri pesta tersebut mengalami gejala yang sama dengan Gracie. Kelompok laki-laki tersebut mulai menyerang orang-orang di pesta dan batuk darah ke arah Stacey.

Evan (Travis Trope) berhasil menyelamatkan Emma dari pesta tersebut. Setelah kejadian itu, Stacey segera menyadari sebuah benjolan di pangkal lehernya dan ia menjadi sangat lapar. Menyadari Stacey terinfeksi, Emma segera menghubungi ayahnya untuk menolong mereka. Namun hal tersebut tentu saja tidak bisa dilakukan.