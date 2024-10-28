Sinopsis Film The Honest Thief, Mantan Marinir Jadi Bandit Fenomenal

JAKARTA - Sinopsis film The Honest Thief akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Honest Thief adalah film drama kriminal asal Amerika Serikat yang dirilis pada 2020 dan disutradarai oleh Mark Williams.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, serta Robert Patrick. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, The Honest Thief mendapat peringkat persetujuan 41% berdasarkan 111 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,9/10

Sinopsis Film The Honest Thief

Tom Dolan (Liam Neeson) merupakan seorang mantan marinir yang memiliki keahlian khusus dalam peledakan. Ia memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan serangkaian pencurian bank besar-besaran. Berkat aksi yang mahir, Tom berhasil mengumpulkan 9 juta dolar AS dari kejahatan tersebut.

Film The Honest Thief

Walaupun aksi pencurian Tom bernilai besar, tak ada satu pun yang mampu mengungkap rahasianya. Tom dijuluki 'in and out bandit' karena mampu melancarkan pencurian tanpa meninggalkan jejak.

Suatu hari, ketika ia menyimpan uangnya di unit penyimpanan, ia bertemu Annie Wilkins (Kate Walsh), seorang mahasiswa pascasarjana psikologi yang juga bekerja di fasilitas itu.

Dengan niat untuk memulai babak baru bersama Annie, Tom memutuskan untuk menghentikan karirnya sebagai perampok. Tom akhirnya menyerahkan diri kepada polisi dan mengembalikan uang yang telah ia curi, berharap bisa mendapatkan keringanan hukuman.

FBI kemudian mengirim agen John Nivens (Jai Courtney) dan Ramon Hall (Anthony Ramos) untuk menginterogasi Tom. Mereka juga diarahkan untuk mengambil uang tersebut di lokasi yang tersembunyi.

John tiba-tiba meminta untuk mengambil uang itu sendirian dan meminta Ramon untuk tidak ikut. Namun, kedua agen dan Tom justru saling mengacungkan senjata karena menyadari bahwa dua pertiga dari uang hasil rampokan itu disembunyikan di tempat lain.

Situasi semakin rumit ketika atasan John dan Ramon, Sam Baker (Robert Patrick), tiba di lokasi tanpa sepengetahuan siapapun. Agen John Nivens malah membunuh Sam, sementara Tom melarikan diri bersama Annie.

Tom akhirnya mengungkapkan kepada Annie rahasia di balik insiden itu dan memintanya untuk pergi. Namun, Annie bersikeras kembali ke tempat penyimpanan untuk mendapatkan rekaman CCTV.

Rekaman tersebut diyakini memperlihatkan momen saat John dan Ramon mencuri uang. Namun, rencana Annie terganggu ketika kedua agen korup itu tiba-tiba muncul dan memukul kekasih Tom hingga pingsan.

Rekaman CCTV itu akhirnya dibawa lari oleh John dan Ramon. Sementara itu, Tom menemukan Annie dalam keadaan pingsan dan segera membawanya ke rumah sakit.