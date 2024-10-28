Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Cold Pursuit, Liam Neeson dan Dendam Membara di Tengah Salju

Brigitta Putri , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |21:02 WIB
Sinopsis Film Cold Pursuit, Liam Neeson dan Dendam Membara di Tengah Salju
Sinopsis Film Cold Pursuit, Liam Neeson dan Dendam Membara di Tengah Salju (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Sinopsis film Cold Pursuit akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Cold Pursuit merupakan laga kriminal drama yang dirilis pada 8 Februari 2019. Film ini merupakan reboot atau dibuat ulang berdasarkan sebuah film Norwegia berjudul In Order of Disappearance (Kraftidioten) yang rilis pada tahun 2014.

Film ini disutradarai oleh Hans Petter Moland dengan mengambil skenario yang dibuat Frank Baldwin. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Julia Jones, dan masih banyak lagi.

Film ini mendapat banyak pujian terkait dengan aksi dan humor yang disisipkan di dalamnya. Film ini berhasil mendapat rating 6,2/10 dari 80 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 68% penerimaan dari 188 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Film Cold Pursuit
Film Cold Pursuit

Sinopsis Cold Pursuit

Film berpusat pada seorang pria bernama Nels Coxman yang bekerja sebagai pengemudi truk salju untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nels bersama istri dan putranya baru saja pindah ke sebuah daerah pegunungan dengan resor-resor besar di sekitar tempat tinggal mereka.

Pegunungan yang sejuk dan bersih membuat Nels merasa betah tinggal di tempat tersebut. Namun kedamaian keluarganya harus terusik setelah Nels mengetahui bahwa putra satu-satunya harus meninggal dengan cara yang misterius.

Merasa kematian putranya tidak wajar, Nels yang masih dalam keadaan berduka pun menyusun rencana untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dapat membuatnya mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian putranya tersebut.

Setelah mengumpulkan informasi, dirinya terkejut mengetahui bahwa dalang dari kematian putranya tersebut adalah kelompok pengedar narkoba yang dipimpin oleh seorang pria bernama Viking.

Menyadari bahwa pembunuh putranya bukan orang biasa, melainkan orang yang berkuasa dan berbahaya, Nels pun kembali menyusun rencana untuk membalaskan dendam atas kematian putranya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement