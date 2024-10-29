Sinopsis Film Dawn of the Dead, Teror Zombie dari Zack Snyder

JAKARTA – Sinopsis film Dawn of the Dead akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dawn of the Dead merupakan film aksi horor yang dirilis pada tahun 2004. Film ini merupakan remake dari film Dawn of the Dead karya George A. Romero yang dirilis pada tahun 1978 silam.

Film ini disutradarai oleh Zack Snyder, ditulis oleh James Gunn, dan dibintangi oleh pemeran ansambel yang meliputi Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Ty Burrell, dan Mekhi Phifer. Film ini akan mengikuti perjalanan sekelompok orang yang bertahan hidup dari kiamat zombie.

Film ini berhasil menuai pujian dari para kritikus berkat akting para pemainnya dan kualitas produksinya yang luar biasa. Dawn of the Dead berhasil mendapatkan rating 7,2/10 dari 277 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 77% penerimaan dari 192 pengguna di Rotten Tomatoes.

Film Dawn of the Dead

Sinopsis Dawn of the Dead

Film dimulai dengan berpusat pada seorang perawat bernama Ana Clark (Sarah Polley) yang baru saja menyelesaikan shift panjangnya di sebuah rumah sakit di daerah Milwaukee dan sedang dalam perjalanan pulang.

Karena sibuk berkencan, Ana dan suaminya, Luis (Louis Ferreira), melewatkan beberapa berita darurat. Keesokan paginya, Ana dikejutkan oleh seorang gadis tetangga yang sudah menjadi zombie menyerang dan membunuh Luis.

Belum sempat mencerna kejadian yang baru saja dihadapinya, Luis yang sudah digigit ikut berubah menjadi zombie dan menyerang Ana. Ana pun tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dengan mobilnya. Akan tetapi Ana malah mengalami kecelakaan dan pingsan.

Saat terbangun, Ana bertemu bertemu dengan seorang polisi bernama Kenneth Hall (Ving Rhames), penjual barang elektronik bernama Michael (Jake Weber), penjahat kelas teri bernama Andre (Mekhi Phifer) serta istri Andre yang sedang hamil bernama Luda (Inna Korobkina).

Mereka pun pergi ke dalam sebuah mal untuk bertahan hidup dan bertemu dengan tiga penjaga bernama CJ, Bart, dan Terry yang menjaga mal tersebut dari para zombie. Mereka juga bertemu Andy yang terdampar di toko senjata seberang tempat parkir.