HOME CELEBRITY MUSIK

Ahmad Dhani Ungkap Lagu Dewa 19 yang Diciptakan Khusus untuk Ari Lasso

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |20:55 WIB
Ahmad Dhani Ungkap Lagu Dewa 19 yang Diciptakan Khusus untuk Ari Lasso
Ari Lasso
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani mengungkapkan lagu Dewa 19 yang ia ciptakan khusus untuk Ari Lasso pada Album Bintang Lima. Bintang Lima sendiri merupakan album yang rilis di tahun 2000, menjadi penanda pergantian vokalis dari Ari Lasso ke Once Mekel.

Dalam perilisannya, Bintang Lima sukses menjadi salah satu album terlaris di Indonesia, dengan penjualan lebih dari 1,7 juta keping. Lagu-lagu dalam album tersebut diketahui memang diciptakan khusus untuk Once, bahkan setelah Ahmad Dhani mengenal sang vokalis.

Ahmad Dhani Ungkap Lagu Dewa 19 yang Diciptakan Khusus untuk Ari Lasso
Ahmad Dhani Ungkap Lagu Dewa 19 yang Diciptakan Khusus untuk Ari Lasso

Namun, meskipun album tersebut diciptakan sesuai dengan suara vokal Once, Ahmad Dhani mengaku bahwa pada awalnya lagu ‘Roman Picisan’ ia ciptakan khusus untuk Ari Lasso.

“Saya ngarang lagu itu memang untuk Ari Lasso sebenarnya. Tapi karena Ari Lasso keluar, akhirnya lagu Roman Picisan dinyanyikan oleh Once. Once pun cukup stres sebenarnya nyanyi lagu itu,” jelas Ahmad Dhani dalam tayangan Video Legend.

Akibat kesulitan yang dirasakan oleh Once, Suami Mulan Jameela itu juga memutuskan untuk menyisipkan suara Ari Lasso pada bagian reff.

"Ya. Pas bagian reffnya tuh memang Ari Lasso, karena udah rekaman gitu kan, jadi pas bagian reffnya kita munculin dikit," tutur Dhani.

Ahmad Dhani juga menceritakan bahwa pada tahun 1997, lagu Roman Picisan sudah pernah dinyanyikan secara live, sebelum akhirnya Ari Lasso keluar akibat tersandung kasus narkoba.

"Roman Picisan udah pernah kita mainkan tahun 97, dinyanyikan live oleh Ari Lasso dan memperkenalkan kalo itu adalah lagu baru kita," ujar Ahmad Dhani dalam tayangan Eventori View

 

Halaman:
1 2
