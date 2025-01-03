Advertisement
Ahmad Dhani Izinkan Refund Tiket Konser Dewa 19 All Stars  Setelah Resmi Ditunda

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |15:01 WIB
Ahmad Dhani Izinkan Refund Tiket Konser Dewa 19 All Stars  Setelah Resmi Ditunda
Ahmad Dhani Izinkan Refund Tiket Konser Dewa 19 All Stars  Setelah Resmi Ditunda (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ahmad Dhani memberikan lampu hijau bagi calon penonton konser Dewa 19 All Stars 2.0 untuk melakukan pengembalian uang tiket (refund) setelah konser tersebut resmi ditunda hingga September 2025. Ia menegaskan bahwa hak untuk melakukan refund sepenuhnya ada pada para pembeli tiket.

"Ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk refund," ujar suami Mulan Jameela saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Namun, Ahmad Dhani juga mengisyaratkan rencana untuk menambah deretan bintang tamu spektakuler dalam konser mendatang.

"Kalau tambahan bintang tamu, ya mungkin saja. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya belum bisa, mudah-mudahan di tanggal baru nanti bisa terwujud," ungkapnya.

