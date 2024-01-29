5 Lagu Indonesia Favorit Ahmad Dhani

JAKARTA - Ahmad Dhani begitu mengidolakan Queen. Dalam berbagai kesempatan, Dhani kerap memperlihatkan kekagumannya terhadap Queen.

Dalam channel Youtube miliknya, Video Legend, Ahmad Dhani menjelaskan jika lagu Bohemian Rhapsody

"Lagu Bohemian Rhapsody lah tetap yang terbaik. Lagu ini tuh merupakan the best song dan enggak ada yang mengalahkan," ujar Dhani.

Ahmad Dhani mengidolakan Queen sejak masih berumur 8 tahun. Suami dari Mulan Jameela ini pertama kali mendengar lagu Queen dalam film Flash Gordon.

Selain itu berikut 5 lagu favorit Ahmad Dhani