Terungkap Alasan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024

JAKARTA - Musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, absen menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 pada Rabu (27/11/2024).

Ahmad Dhani bersama istrinya, Mulan Jameela, serta kedua putranya, Al Ghazali dan El Rumi, tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 025 yang berlokasi di kawasan Pondok Pinang, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

TPS tersebut bahkan terletak tepat di samping rumah Ahmad Dhani. Namun hingga waktu pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 WIB, Ahmad Dhani tidak hadir.

Informasi ini dikonfirmasi oleh Adi Syahlani, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 025.

Ketidakhadiran Ahmad Dhani disebabkan oleh jadwal keberangkatannya ke Surabaya, Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh manajernya, Memet, melalui sambungan telepon.

"Mas Dhani harus keluar kota, penerbangannya jam 12.00 WIB," ujar Memet, Rabu (27/11/2024).

Menurut Memet, Ahmad Dhani sudah berangkat dari rumah menuju bandara sejak pukul 10.30 WIB untuk mengejar penerbangan.

"Dari rumah tadi sekitar jam 10.30 WIB," tambahnya.

Selain Ahmad Dhani, sang istri, Mulan Jameela, juga tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Adi Syahlani, Mulan sedang berada di luar kota karena ada tugas lain.

"Dia (Mulan Jameela) memang DPT di sini, tapi ada halangan tugas di tempat lain," jelas Adi.