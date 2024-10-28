Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Vitta Dessy, Mantan Istri Ari Lasso

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |23:02 WIB
Biodata dan Agama Vitta Dessy, Mantan Istri Ari Lasso
Biodata dan Agama Vitta Dessy, mantan istri Ari Lasso (Foto: IG Vitta)
JAKARTA - Biodata dan agama Vitta Dessy, mantan istri Ari Lasso, banyak dicari usai kabar perceraiannya terungkap.

Melalui unggahan di akun instagram milik Ari Lasso, hubungan rumah tangga yang dibina selama 25 tahun itu telah berakhir sejak Februari lalu, tepat saat anniversary pernikahan mereka.

“Terhitung sejak Februari 2024 (tepat silver anniversary), saya dan Vitta Dessy, sudah resmi bercerai. Dengan alasan yang tidak mungkin saya tulis dan jelaskan,” tulis Ari Lasso (25/10/2024).

Biodata dan Agama Vitta Dessy, Mantan Istri Ari Lasso
Biodata dan Agama Vitta Dessy, Mantan Istri Ari Lasso

Meskipun tidak menjelaskan alasan berpisah, musisi berusia 51 tahun itu tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan sang mantan istri, demi anak-anak mereka.

“Yang penting kami berdua (dengan persetujuan anak-anak) sepakat berpisah baik-baik,” sambung Ari Lasso.

Postingan tersebut sontak membuat banyak netizen mencari tahu latar belakang sang mantan istri, Vitta Dessy. Berikut rincian mengenai biodata dan agama Vitta Dessy.

Biodata dan Agama Vitta Dessy, Mantan Istri Ari Lasso

Wanita dengan nama lengkap Vitta Dessy Catur Purnama ini lahir pada tahun 1975. Saat ini usianya telah menginjak 49 tahun. Lahir dari keluarga muslim yang taat, Vitta diketahui merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara. Ia memiliki saudara kembar bernama Vika Dessy.

Walaupun memiliki perbedaan keyakinan, ia menikah dengan Ari Lasso yang beragama Kristen Protestan pada 8 Februari 1999. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai empat anak yang kini telah beranjak remaja hingga dewasa.

Vitta pernah menempuh pendidikan di kampus Universitas Airlangga, dan disanalah pertemuannya dengan Ari Lasso, yang merupakan kakak tingkatnya. Hubungan yang dirajut sejak bangku perkuliahan tersebut tak mendapat restu dari orang tua Vitta, selain karena berbeda agama, karir Ari Lasso sebagai musisi juga diragukan.

Namun, pernikahan yang dihiasi berbagai hambatan tersebut justru membuat mereka tetap mendukung di setiap kondisi. Salah satunya adalah ketika Ari Lasso divonis kanker pada 2021 silam. Vitta menunjukan kesetiaannya sebagai seorang istri dengan terus mendampingi Ari selama proses penyembuhannya. Ia bahkan menjadi sosok pertama yang merawat Ari, memberikan semangat dan dukungan di masa-masa tersulit dalam hidup suaminya.

Selain perannya sebagai istri, Vitta Dessy pernah berkarir sebagai model untuk desainer ternama Indonesia, Anne Avantie.  Ia pun terlihat beberapa kali mengenakan koleksi kebaya tradisional karya Anne dan membagikannya di akun Instagramnya. Penampilannya yang anggun dalam balutan kebaya membuatnya dikenal sebagai sosok elegan dengan postur tubuh yang menawan.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
