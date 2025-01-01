Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Anggota Dewan, Ahmad Dhani Mulai Kesulitan Bagi Waktu Manggung dengan Dewa 19

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |17:01 WIB
Jadi Anggota Dewan, Ahmad Dhani Mulai Kesulitan Bagi Waktu Manggung dengan Dewa 19
Jadi Anggota Dewan, Ahmad Dhani Mulai Kesulitan Bagi Waktu Manggung dengan Dewa 19 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musisi sekaligus politikus Ahmad Dhani mengaku mulai mengalami kesulitan membagi waktu antara karier bermusik bersama Dewa 19 dan tugasnya sebagai anggota DPR. Ahmad Dhani resmi menjabat sebagai anggota DPR sejak 1 Oktober 2024.

Suami Mulan Jameela ini mengungkapkan bahwa jadwalnya yang padat sering membuatnya kekurangan waktu istirahat. Terlebih, jadwal manggung Dewa 19 cukup fleksibel dan kerap berlangsung hingga larut malam.

Jadi Anggota Dewan, Ahmad Dhani Mulai Kesulitan Bagi Waktu Manggung dengan Dewa 19
Jadi Anggota Dewan, Ahmad Dhani Mulai Kesulitan Bagi Waktu Manggung dengan Dewa 19

"Berat bagi waktu, kadang-kadang rapat DPR dimulai jam 9 pagi, sementara malamnya saya manggung sampai larut. Tidak semua pagi saya bisa siap," ungkap Ahmad Dhani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Meski demikian, Dhani menegaskan komitmennya untuk menjalani peran sebagai pejabat publik sekaligus musisi dengan maksimal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
