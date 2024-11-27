Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |20:12 WIB
Ahmad Dhani Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024
Ahmad Dhani Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, Rabu (27/11/2024).

Ahmad Dhani tercatat sebagai pemilih di TPS 025, yang terletak di kawasan Pondok Indah, tepat di sebelah kediamannya. Namun hingga waktu pemungutan suara berakhir pukul 13.00 WIB, ia tidak terlihat hadir.

Ketidakhadiran Ahmad Dhani dikonfirmasi oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 025, Adi Syahlani.

Ahmad Dhani Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024
Ahmad Dhani Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024

"Berdasarkan DPT (daftar pemilih tetap), nama Ahmad Dhani Prasetyo terdaftar di TPS 025. Namun, sampai pukul 1 siang, beliau tidak hadir," ujar Adi Syahlani.

Menurut aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), batas waktu untuk mencoblos hanya sampai pukul 13.00 WIB. Dengan demikian, jika ada warga yang datang setelah waktu tersebut, mereka tidak lagi diperbolehkan menggunakan hak pilihnya.

"Sekarang sudah pukul 13.10 WIB, jadi TPS sudah ditutup. Di daftar kehadiran juga tidak tercatat atas nama Ahmad Dhani," tambah Adi.

Adi menjelaskan bahwa undangan untuk mencoblos sudah disampaikan kepada Ahmad Dhani dan keluarganya. Namun, dari keluarga Ahmad Dhani, hanya El Rumi, anak keduanya, yang hadir dan memberikan suaranya.

"Tadi hanya Mas El yang terlihat datang ke TPS. Sementara Mas Al (Al Ghazali) juga tidak hadir, mungkin karena ada halangan," jelas Adi lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/33/3110869/ahmad_dhani-f14E_large.jpg
Ahmad Dhani Klaim Hubungi Agnez Mo soal Royalti tapi Tak Digubris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/205/3101067/ahmad_dhani-HK4c_large.jpg
Ahmad Dhani Izinkan Refund Tiket Konser Dewa 19 All Stars  Setelah Resmi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/33/3100540/ahmad_dhani-7maB_large.jpg
Jadi Anggota Dewan, Ahmad Dhani Mulai Kesulitan Bagi Waktu Manggung dengan Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090204/ahmad_dhani_dan_mulan_jameela-9Msg_large.jpg
Terungkap Alasan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/205/3080175/ari_lasso-gviy_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Lagu Dewa 19 yang Diciptakan Khusus untuk Ari Lasso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/205/2962469/5-lagu-indonesia-favorit-ahmad-dhani-Dz1n9iiOVN.jpg
5 Lagu Indonesia Favorit Ahmad Dhani
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement