HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegur Paula Verhoeven di Medsos, Baim Wong Dituduh Giring Opini Publik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |14:25 WIB
Tegur Paula Verhoeven di Medsos, Baim Wong Dituduh Giring Opini Publik
Tegur Paula Verhoeven di Medsos, Baim Wong Dituduh Giring Opini Publik (Foto: IG Baim)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong kembali mendapat sorotan di tengah proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven. Kali ini, Baim dituduh sengaja menggiring opini publik terkait Paula yang tidak mengangkat panggilan video darinya, meski anak mereka, Kenzo, disebut merindukan Paula.

Unggahan tersebut muncul di Instagram Story Baim, memperlihatkan ia sedang tiduran di sofa dengan Kenzo yang berada di atasnya. Dalam keterangannya, Baim menulis, “Angkat ayuu. Kangen adek @paula_verhoeven,” pada Minggu (27/10/2024).

Tak lama, tangkapan layar dari Instagram Story itu tersebar di akun gosip @lambe_danu, yang memicu banyak komentar negatif dari netizen. 

Tegur Paula Verhoeven di Medsos, Baim Wong Dituduh Giring Opini Publik
Tegur Paula Verhoeven di Medsos, Baim Wong Dituduh Giring Opini Publik

Alih-alih menyudutkan Paula, warganet malah menilai Baim terlalu dramatis dan menyindirnya karena dianggap menggiring opini publik bahwa Paula tidak peduli pada anak mereka.

Komentar warganet pun ramai, seperti dari akun @sen**** yang menulis, “Baim stop drama! Gak mau dihujat tapi drama mulu.” Ada juga @ati*** yang menyahut, “Menggiring opini publik lagi kalau Paula gak peduli sama anak, hadeuhh Baim Baim.” Sementara itu, akun @cha*** menambahkan, “Bener-bener redflag nih laki.”

Baim Wong dan Paula Verhoeven sebelumnya telah bertemu dalam sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat bertemu, keduanya tampak tidak saling menyapa, hanya tersenyum tipis. 

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
