Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood

Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood. (Foto: Tiger Wong Entertainment)

JAKARTA - Baim Wong mengaku bangga setelah film garapannya, Sukma, berhasil menembus angka lebih dari 1 juta penonton. Baim mengaku, sempat tak percaya diri lantaran harus bersaing dengan film horor Hollywood The Conjuring: Last Rites.

“Saya sebagai produser sekaligus sutradara film Sukma merasa berhasil menorehkan prestasi istimewa. Film ini mampu bertahan di tengah persaingan ketat dengan produksi internasional, termasuk harus head-to-head dengan film horor Hollywood,” ujarnya dalam pesan singkatnya, pada Rabu (1/10/2025).

Di balik keraguannya, dukungan kru dan para pemain membuat Baim semakin yakin. Hasilnya, hanya dalam beberapa hari Sukma sudah menunjukkan performa penonton yang kuat, hingga kini menembus lebih dari sejuta penonton dan masih diputar di berbagai layar bioskop.

Sebagai perbandingan, The Conjuring: Last Rites sempat mencatat rekor spektakuler dengan 500.000 penonton hanya dalam satu hari, rekor tertinggi film Hollywood di jaringan bioskop XXI dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun terakhir.

Meski begitu, keberhasilan Sukma masuk daftar box office nasional di tengah dominasi film asing membuktikan bahwa karya lokal tetap punya tempat di hati penonton. “Alhamdulillah, film Sukma bisa melewati masa itu,” ujar Baim.

Pencapaian ini pun diapresiasi oleh para kru dan pemain yang menilai keberhasilan Sukma sebagai dorongan semangat baru untuk terus menghadirkan karya berkualitas.

“Capaian ini sangat berarti, bukan hanya bagi tim produksi, tapi juga bagi perkembangan perfilman nasional. Ini momentum agar Indonesia bisa benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ungkap Baim.*

(SIS)