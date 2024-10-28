Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Tanggapi Video Paula Verhoeven yang Bantah Berselingkuh

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |13:30 WIB
Baim Wong Tanggapi Video Paula Verhoeven yang Bantah Berselingkuh
Kata Baim Wong Soal Paula Verhoeven Bantah Tuduhan Perselingkuhan. (Foto: Instagram/Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong kembali menyambangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang cerai lanjutan yang masih beragendakan mediasi, pada 28 Oktober 2024. 

Sang aktor tiba di pengadilan sekitar pukul 12.30 WIB, bersama kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid. Dalam kesempatan itu, awak media bertanya terkait video Paula Verhoeven yang membantah tuduhan selingkuh.

Baim Wong tampak enggan menanggapi sanggahan istrinya tersebut. “Minta doanya saja ya. Untuk itu (tuduhan perselingkuhan) kita serahkan saja ke proses persidangan,” kata bapak dua anak tersebut singkat.

Sutradara Lembayung itu, mendaftarkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara e-court, pada 7 Oktober 2024. Selain menginginkan perceraian, Baim juga menuntut hak asuh atas kedua anaknya.

Sehari kemudian, Baim Wong menggelar konferensi pers dan menjelaskan alasannya memutuskan bercerai. Dia menyebut, perselingkuhan Paula Verhoeven menjadi alasan utamanya menggugat cerai.

Ravie Wardani
Kata Baim Wong Soal Paula Verhoeven Bantah Tuduhan Perselingkuhan. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Rumor perselingkuhan itu bergerak liar, hingga dua sahabat Baim, Nikita Mirzani dan Vista Putri, membeberkan sosok pria yang diduga menjadi selingkuhan Paula. Setelah cukup lama bungkam, Paula akhirnya buka suara terkait tuduhan perselingkuhan itu.

Lewat video yang diunggahnya di Instagram, pada 25 Oktober silam, Paula Verhoeven menyebut, tidak akan pernah berselingkuh di belakang Baim Wong. Alasannya, karena dia tahu konsekuensi berat yang harus ditanggungnya di akhirat kelak.* 

(SIS)

