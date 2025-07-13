Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?

JAKARTA – Wulan Guritno kembali menjadi sorotan publik usai momen kedekatannya dengan Baim Wong viral di media sosial. Dalam video yang beredar di TikTok, aktris berusia 43 tahun itu tampak bersandar di bahu Baim Wong saat momen santai bersama.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @viralterus50 dan memperlihatkan Baim tengah menikmati waktu bersama kedua anaknya. Namun yang menarik perhatian netizen justru kehadiran Wulan Guritno yang terlihat begitu akrab dengan sang aktor sekaligus YouTuber tersebut.

“Lah bukannya Wulan ini dikabarkan sama Ariel?? Kok friendly sihhh,” tulis seorang netizen penasaran di kolom komentar.

Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel? (Foto: Ist)

Beberapa warganet pun ikut memberi tanggapan. Tidak sedikit yang justru mendukung kedekatan Baim dan Wulan, mengingat keduanya memang sudah lama saling mengenal di dunia hiburan.

“Mending ge sama Wulan Guritno, daripada sama Kimberly, mereka bersahabat lama. Cocok tuh biar hidup bersama pula..lanjutkan om Baim,” ujar pengguna lain.