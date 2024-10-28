Paula Verhoeven Pilih Bungkam di Sidang Cerai

JAKARTA – Paula Verhoeven menghadiri sidang mediasi lanjutan perceraian dengan Baim Wong di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024). Paula datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Alvon Kurnia Palma.

Sekitar satu jam setelah kedatangan Baim, Paula Verhoeven tampak tiba di pengadilan sekitar pukul 13.30 WIB, mengenakan busana serba hitam dan ditemani tim kuasa hukumnya.

Paula terlihat enggan memberikan komentar saat didekati awak media dan hanya berucap singkat, “Aduh,” sambil terus berjalan menuju ruang sidang di tengah kerumunan wartawan.

Baim Wong tiba lebih dulu di pengadilan, tetapi tidak banyak berkomentar mengenai proses sidang hari itu. Ia hanya meminta doa agar proses perceraian dengan Paula berjalan lancar.

“Mau ke mobil dulu, doain aja,” ujar Baim singkat kepada media.

Baim juga menyatakan bahwa ia akan menyerahkan semua tuduhan perselingkuhan yang ditujukan pada Paula kepada pihak pengadilan. Hingga kini, Baim belum membeberkan bukti mengenai tuduhan tersebut kepada publik. “Pengadilan aja,” ujarnya singkat.