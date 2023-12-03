Ada Siti Badriah di Dahsyatnya Para Wali Fatimah oh Fatimah Siang Ini

JAKARTA - RCTI akan menayangkan Dahsyatnya Para Wali Fatimah oh Fatimah dari Studio 14 MNC Studios, Jakarta Barat, pada 3 Desember 2023, pukul 14.00 WIB. Acara ini dipastikan akan berlangsung seru dan meriah.

Dipandu Irfan Hakim dan Astrid Tiar, acara ini menghadirkan Wali sebagai suguhan utama dengan penampil terbaik lainnya, seperti Fitri Carlina, Siti Badriah, Sandrina Duo Anggrek, hingga penyanyi Malaysia Baby Shima.

Band Wali merilis lagu single terbarunya berjudul Fatimah, pada 30 November 2023. Kini untuk pertama kali, mereka akan memperdengarkan lagu tersebut di program Dahsyatnya RCTI.

Jika Anda ingin menyaksikan keseruan Dahsyatnya Para Wali Fatimah oh Fatimah secara langsung, bisa datang ke Studio 14 MNC Studios, Jakarta Barat. Jangan lupa mengisi data diri di tautan bit.ly/NontonDahsyatnyaParaWali.

Program ini dapat Anda tonton secara Live di RCTI melalui kanal digital 28 UHF, pada Minggu (3/12/2023), pukul 14.00 WIB.

Apabila ada gangguan dalam penayangan siaran digital Anda, coba scan ulang Set Top Box Anda, lalu cek sambungan kabel ke antena. Pastikan sambungan kabel terpasang dengan baik dan arah antena di posisi benar.*

(SIS)