Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode 5: Destroyer Weapon

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |12:01 WIB
Titus The Detective Episode 5: Destroyer Weapon
Titus The Detective Episode 5: Destroyer Weapon (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Serial animasi Titus The Detective kembali hadir untuk mengisi Minggu pagi Anda pada 27 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB di RCTI! Petualangan seru trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit berlanjut setelah kesuksesan mereka memecahkan kasus di film Titus: Mystery of the Enygma. Animasi karya MNC Animation ini akan membawa Anda dalam misi penuh misteri yang menegangkan.

MNC Animation sebelumnya sukses dengan dua film animasi di bioskop, yaitu Titus: Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko in the Deep Sea pada 2023. Film Titus: Mystery of the Enygma kini dapat dinikmati di Netflix untuk wilayah Asia Tenggara dan segera akan tayang di Turki serta Azerbaijan.

Di episode kelima kali ini, Titus dan teman-temannya berusaha menemukan senjata rahasia, Metal Blaster, ciptaan Prof. Lemming yang mampu menghancurkan besi anti peluru dari Pulau Enigma, namun kini hilang dicuri. 

Titus The Detective
Titus The Detective

Merasa ada yang janggal, mereka memutuskan untuk menyelidiki kediaman Prof. Devin. Dengan bantuan alat Mini Buddy, Titus berhasil menemukan koper merah yang identik dengan barang bukti di rumah Prof. Devin. Namun, usaha mereka ketahuan langsung oleh Prof. Devin! Apakah Titus dan tim berhasil mengungkap kasus ini?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/598/3180483/titus_the_detective-FHok_large.jpg
Animasi Titus The Detective Episode Fishy Business, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179146/titus_the_detective-TlKw_large.jpg
Animasi Titus The Detective Episode The Crying Boy, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177389/titus_the_detective-HXDb_large.jpg
Animasi Titus The Detective Episode The Boogeyman, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175945/titus_the_detective-xLZR_large.jpg
Animasi Titus the Detective Episode I Aint Afraid No Ghost, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174412/titus_the_detective-wyCt_large.jpg
Animasi Titus Episode Code Breaker, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/598/3169861/titus_the_detective-jwtU_large.jpg
Animasi Titus The Detective Episode Lost & Found, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement