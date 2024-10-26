Titus The Detective Episode 5: Destroyer Weapon

JAKARTA - Serial animasi Titus The Detective kembali hadir untuk mengisi Minggu pagi Anda pada 27 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB di RCTI! Petualangan seru trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit berlanjut setelah kesuksesan mereka memecahkan kasus di film Titus: Mystery of the Enygma. Animasi karya MNC Animation ini akan membawa Anda dalam misi penuh misteri yang menegangkan.

MNC Animation sebelumnya sukses dengan dua film animasi di bioskop, yaitu Titus: Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko in the Deep Sea pada 2023. Film Titus: Mystery of the Enygma kini dapat dinikmati di Netflix untuk wilayah Asia Tenggara dan segera akan tayang di Turki serta Azerbaijan.

Di episode kelima kali ini, Titus dan teman-temannya berusaha menemukan senjata rahasia, Metal Blaster, ciptaan Prof. Lemming yang mampu menghancurkan besi anti peluru dari Pulau Enigma, namun kini hilang dicuri.

Titus The Detective

Merasa ada yang janggal, mereka memutuskan untuk menyelidiki kediaman Prof. Devin. Dengan bantuan alat Mini Buddy, Titus berhasil menemukan koper merah yang identik dengan barang bukti di rumah Prof. Devin. Namun, usaha mereka ketahuan langsung oleh Prof. Devin! Apakah Titus dan tim berhasil mengungkap kasus ini?