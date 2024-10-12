Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode 4: Poisoned Chocolate

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |12:01 WIB
Titus The Detective Episode 4: Poisoned Chocolate
Titus The Detective Episode 4: Poisoned Chocolate (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Serial animasi Titus The Detective akan kembali menemani pagi Anda pada Minggu, 13 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB di RCTI. Setelah sukses memecahkan kasus dalam film Titus: Mystery of the Enygma, petualangan seru trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit berlanjut!

Titus, yang sudah sangat dikenal, merupakan produksi dari MNC Animation, yang juga sukses melahirkan beberapa karya besar. Salah satunya adalah film Titus: Mystery of the Enygma yang dirilis pada 2020 dan Kiko In the Deep Sea pada 2023. Bahkan, film Titus: Mystery of the Enygma kini tersedia di Netflix Asia Tenggara dan akan segera tayang di Turki dan Azerbaijan.

Dalam serial ini, petualangan Titus membawa kita menjelajahi kota Steamburg yang penuh kejutan, mulai dari keramaian kota hingga kedalaman rimba yang liar. Minggu ini, kita akan menyaksikan kisah seru di episode keempat berjudul Poisoned Chocolate.

Titus The Detective
Titus The Detective

Kisahnya dimulai saat Pip dan Jessica terbaring lemah karena keracunan setelah memakan cokelat dari pengirim tak dikenal. Titus yang diminta untuk menyelidiki kejadian ini, segera menemukan kejanggalan dari cokelat tersebut. 

