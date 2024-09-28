Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode Kedua The Masked Villain

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |17:02 WIB
Titus The Detective Episode Kedua The Masked Villain
Titus The Detective Episode Kedua The Masked Villain (Foto: RCTI)
JAKARTA - Serial animasi Titus The Detective siap menemani Minggu pagi jam 09.00 WIB Minggu 29 September 2024 di RCTI! Setelah memecahkan kasus dalam film Titus “Mystery of the Enygma”, petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kembali berlanjut! Semuanya pasti kenal Titus, Titus adalah produksi dari MNC Animation.

MNC Animation juga sukses memproduksi film yang telah tayang di bioskop, yaitu Titus - Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko In the Deep Sea pada 2023. Film Titus - Mystery of the Enygma telah tayang di layanan aplikasi streaming Netflix Asia Tenggara dan akan segera tayang di Negara Turki & Azerbaijan. 

Titus The Detective
Titus The Detective

Petualangan Titus mencari jejak dan menemukan petunjuk mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba. Simak bocoran episode kedua serial Titus The Detective Minggu Ini.

Tiga orang bertopeng melakukan teror pencurian di empat rumah berbeda membuat resah warga Kota Steamburg, salah satu korbannya adalah Climmore Mansion. Titus, Fyra, dan Bobit menyelidiki kasus tersebut atas perintah Walikota. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Saksikan episode kedua Serial Animasi Titus The Detective - The Masked Villain, Minggu 29 September 2024 jam 09.00 WIB hanya di RCTI. Ayo kita pecahkan kasus bersama Titus, Detective Squad!

Titus The Detective produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

