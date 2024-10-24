Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Remake Film Untold Scandal

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:45 WIB
Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Remake Film <i>Untold Scandal</i>
Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Remake Film Untold Scandal. (Foto: Hancinema)
SEOUL - Son Ye Jin dan Ji Chang Wook berpotensi adu akting dalam drama baru yang diadaptasi dari film Untold Scandal. Film arahan E J-yong tersebut sempat begitu populer saat dirilis pada 2003. 

Film Untold Scandal terinspirasi dari novel Perancis berjudul Dangerous Liaisons karya Pierre Choderlos de Laclos. Kisahnya tentang seorang playboy yang mendekati seorang janda dengan tujuan tertentu. 

Son Ye Jin (Spackman Entertainment)
Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Remake Film Untold Scandal. (Foto: Spackman Entertainment)

Menariknya, meski bergenre sejarah-romance dan konten seksual, film yang dibintangi Jeon Do Yeon dan Bae Yong Joon itu sukses menggaet 3 juta penonton di Korea Selatan.

Drama remake yang diproduseri oleh Netflix itu menggaet Son Ye Jin untuk berperan sebagai perempuan aristrokrat berpengaruh bernama Lady Jo. Sementara Ji Chang Wook dipercaya menghidupkan lakon playboy bernama Jo Won.

Ji Chang Wook (Disney+)
Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Remake Film Untold Scandal. (Foto: Disney+)

Sejauh ini, belum terdengar desas-desus siapa aktris yang akan berperan sebagai Lady Jeong dalam versi drama. Namun beberapa penggemar cukup khawatir ketika mengetahui film bertabur adegan syur itu akan diangkat ke layar kaca.

Jika Son Ye Jin dan Ji Chang Wook mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam drama remake Untold Scandal maka proses syuting akan dimulai pada Maret 2025.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
