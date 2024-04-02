Son Ye Jin dan Lee Byung Hun Digaet Bintangi Film Baru Sutradara The Handmaiden

SEOUL - Son Ye Jin berpotensi comeback bermain film baru dalam waktu dekat. Sang aktris dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan membintangi film baru Park Chan Wook, sutradara di balik film populer The Handmaiden.

“Benar, Son Ye Jin mendapat tawaran membintangi film baru Park Chan Wook. Saat ini, dia mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari News1, pada Selasa (2/4/2024).

Jika menerima tawaran tersebut, maka ibu satu anak tersebut berpotensi adu akting dengan Lee Byung Hun. Jika aktor 53 tahun itu menerima tawaran tersebut maka ini akan menjadi proyek ketiganya bersama sang sutradara dalam 20 tahun terakhir.

Lee Byung Hun dan Park Chan Wook sebelumnya berkolaborasi dalam Joint Security Area (2000) dan Three…Extremes (2004). Sementara bagi Son Ye Jin, film thriller ini akan menjadi proyek perdana kerja bareng Lee Byung Hun dan Park Chan Wook.