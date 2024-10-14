Sinopsis Film Puang Bos: Drama Keluarga, Cinta, dan Komedi di Balik Kapal Pinisi

JAKARTA - Film Puang Bos menyajikan cerita yang mengisahkan keluarga, romansa, dan komedi dengan latar belakang keluarga pembuat Kapal Pinisi.

Film garapan Adink Liwutang ini akan tayang di bioskop pada 14 November 2024 mendatang. Dengan rumah produksi film Megti Media Film (MMF), film ini akan menyuguhkan keindahan alam Sulawesi Selatan, dipadukan dengan alur cerita yang mudah dipahami untuk semua kalangan usia.

Sudah cukup lama film layar lebar Indonesia tidak menampilkan cerita seperti Film Puang Bos, yang ringan, unik, mengharukan, namun tetap menghibur dan memiliki nilai edukatif.

Sinopsis Film Puang Bos: Drama Keluarga, Cinta, dan Komedi di Balik Kapal Pinisi

Film ini menampilkan aktris cantik, Michelle Ziudith sebagai Pertiwi dan aktor muda berbakat, Ibrahim Risyad sebagai Dewa Rucci, adapula aktor senior Pritt Timothy sebagai Puang Sinar, ayah Dewa Rucci. Beberapa aktor asal Makasar seperti Arif Brata dan Cahya Arynagara juga akan menambah intensitas film ini.

Puang Bos menggambarkan hubungan cinta antara ayah dan anak tunggalnya yang sering menghadapi berbagai masalah, serta dibumbui dinamika kisah asmara yang berliku. Selain itu, film ini menyisipkan nilai kekerabatan yang kental dengan kearifan lokal dan budaya di daerah asal Kapal Pinisi.

Penonton dijamin akan terhibur oleh kisah inspiratif keluarga dari Sulawesi. Sebagaimana diketahui, Kapal Pinisi sendiri telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, dan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih ketika Puang Bos tayang.

Meggy Tri Buana Tunggal Sari selaku salah satu eksekutif produser Puang Bos, berharap agar film ini dapat diterima oleh masyarakat dan dapat mempererat hubungan keluarga.

"Semoga film ini dapat diterima oleh masyarakat, mengeratkan hubungan keluarga, cinta kasih ayah dan anak," ucap Meggy.