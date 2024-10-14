Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Horor Bertema Halloween

Brigitta Putri , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |15:01 WIB
5 Film Horor Bertema Halloween
5 Film Horor Bertema Halloween (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film horor bertema Halloween merupakan salah satu genre film yang paling dicari menjelang perayaan Halloween di akhir bulan Oktober ini. Punya kaitan yang erat dengan hantu dan hal-hal mistis membuat tema Halloween banyak diangkat dalam berbagai film horor internasional.

Tidak melulu soal hantu, beberapa film juga mengangkat cerita pembunuhan berantai yang terjadi di malam Halloween. Berikut 5 rekomendasi film horor bertemakan Halloween yang cocok ditonton di malam Halloween.

5 Film Horor Bertema Halloween

1. Tales of Halloween (2015)

Tales of Halloween
Tales of Halloween

Tales of Halloween merupakan film horor komedi yang menceritakan berbagai teror aneh, mulai dari pembunuhan berantai sampai teror hantu dan alien, yang terjadi di malam Halloween di sebuah kota pinggiran di Amerika Serikat.

Berbagai teror tersebut dikemas menjadi 10 cerita pendek yang digabungkan menjadi satu dalam film. Walaupun terlihat menyeramkan karena dipenuhi dengan jumpscare dan suasana yang mencekam, film ini menyisipkan beberapa humor konyol di antara ketegangannya.

2. Halloween (2018)

Film Halloween
Film Halloween

Halloween (2018) merupakan film kesebelas dari seri film Halloween yang juga merupakan sekuel dari film Halloween (1978). Akan tetapi film ini tidak memiliki kaitan yang erat dengan film seri Halloween lainnya sehingga bisa ditonton secara terpisah.

Film ini menceritakan Laurie Strode yang kembali menghadapi pembunuh berantai Michael Myers setelah 40 tahun selamat dari pembunuhan berantai yang hampir dialaminya. Film ini disebut merupakan film Halloween terbaik setelah Halloween (1978) yang legendaris.

3. Trick ‘r Treat (2007)

Film Trick R Treat
Film Trick R Treat

Trick ‘r Treat merupakan film horor antologi yang menceritakan empat kisah horor yang terjadi di malam Halloween. Keempat kisah tersebut menceritakan kisah berbeda mengenai orang-orang yang tewas mengenaskan karena tidak mematuhi tradisi Halloween.

Walaupun keempat kisah tersebut memiliki cerita yang berbeda, keempatnya memperlihatkan kehadiran Sam, seorang anak misterius yang menggunakan piyama orange lusuh dengan karung goni menutupi kepalanya. Sam disebut merupakan iblis yang akan menghukum orang yang tidak mematuhi tradisi Halloween.

 

Halaman:
1 2
