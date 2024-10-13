Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tantri Kotak Siap Nyanyikan Tanah Airku saat Skuad Garuda Berlaga di GBK, Rela Gratis

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |23:32 WIB
Tantri Kotak Siap Nyanyikan Tanah Airku saat Skuad Garuda Berlaga di GBK, Rela Gratis
Tantri Kotak siap nyanyikan Tanah Airku saat skuad Garuda berlaga di GBK, rela gratis. (Foto: Instagram Tantri Syalindri)
A
A
A

JAKARTA - Tantri Syalindri atau Tantri Kotak ikut merasa kecewa dengan keputusan kontroversial wasit Ahmed Al Kaf dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain dalam matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 Oktober 2024 lalu.

Vokalis band Kotak itu pun ingin menunjukkan dukungannya kepada Timas Indonesia yang masih terus berjuang, menjemput impian berlaga di Piala Dunia 2026. 

Bentuk dukungannya itu ditunjukkan dengan kesediaannya untuk menyanyikan lagu sakral Tanah Airku saat Timnas bermain di GBK yang yang selama ini telah menjadi tradisi ketika timnas berlaga. Jadwal terdekat bermain di GBK, Timnas akan kembali melanjutkan perjuangan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2024 mendatang.

Ketika mereka menyelesaikan pertandingan, pemain akan melingkar di tengah lapangan untuk menyanyikan lagu tersebut. Tantri rela tak dibayar untuk menyanyikan lagu tersebut jika nanti Timnas berlaga di kandang sendiri, Gelora Bung Karno. 

"Sebagai dukungan untuk Timnas Indonesia, saya siap menyanyikan lagu Tanah Airku di GBK secara gratis," tulis Tantri, dikutip dari unggahan @tantrisyalindri, Sabtu (12/10/2024).

Sebagai seorang penyanyi, Tantri merasa suaranya itu lah yang bisa diberikan sebagai bentuk dukungannya untuk Tanah Air tercinta.

"Wujud dukungan saya sebagai Warga Indonesia. Saya merasa hanya itu yang bisa saya beri untuk bangsa Indonesia saat ini," tulis Tantri Kotak.
 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/08/205/2683078/kisruh-royalti-tantri-kotak-tanggapi-soal-blokir-akun-instagram-posan-tobing-1quXtbbVRQ.jpg
Kisruh Royalti, Tantri Kotak Tanggapi soal Blokir Akun Instagram Posan Tobing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/22/205/1876277/pulang-umrah-tantri-kotak-jadi-rocker-berhijab-17VKYbDmqB.jpg
Pulang Umrah, Tantri "Kotak" Jadi Rocker Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/01/205/1556513/nyanyi-lagi-tantri-kotak-sempat-minder-iHGrEzviMV.jpg
Nyanyi Lagi, Tantri "Kotak" Sempat Minder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/14/205/1514488/foto-belum-genap-setahun-putri-tantri-kotak-jadi-dj-Sky5JSVesK.jpg
FOTO: Belum Genap Setahun, Putri Tantri 'KOTAK' Jadi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/06/205/1482921/seringai-penasaran-kualitas-vokal-tantri-kotak-pTGlMVRHp6.jpg
Seringai Penasaran Kualitas Vokal Tantri 'Kotak'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/17/205/1417499/foto-kotak-siapkan-kejutan-di-bulan-agustus-R5NCD1sSV4.jpg
FOTO: Kotak Siapkan Kejutan di Bulan Agustus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement