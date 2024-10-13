Tantri Kotak Siap Nyanyikan Tanah Airku saat Skuad Garuda Berlaga di GBK, Rela Gratis

JAKARTA - Tantri Syalindri atau Tantri Kotak ikut merasa kecewa dengan keputusan kontroversial wasit Ahmed Al Kaf dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain dalam matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 Oktober 2024 lalu.

Vokalis band Kotak itu pun ingin menunjukkan dukungannya kepada Timas Indonesia yang masih terus berjuang, menjemput impian berlaga di Piala Dunia 2026.

Bentuk dukungannya itu ditunjukkan dengan kesediaannya untuk menyanyikan lagu sakral Tanah Airku saat Timnas bermain di GBK yang yang selama ini telah menjadi tradisi ketika timnas berlaga. Jadwal terdekat bermain di GBK, Timnas akan kembali melanjutkan perjuangan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2024 mendatang.

Ketika mereka menyelesaikan pertandingan, pemain akan melingkar di tengah lapangan untuk menyanyikan lagu tersebut. Tantri rela tak dibayar untuk menyanyikan lagu tersebut jika nanti Timnas berlaga di kandang sendiri, Gelora Bung Karno.

"Sebagai dukungan untuk Timnas Indonesia, saya siap menyanyikan lagu Tanah Airku di GBK secara gratis," tulis Tantri, dikutip dari unggahan @tantrisyalindri, Sabtu (12/10/2024).

Sebagai seorang penyanyi, Tantri merasa suaranya itu lah yang bisa diberikan sebagai bentuk dukungannya untuk Tanah Air tercinta.

"Wujud dukungan saya sebagai Warga Indonesia. Saya merasa hanya itu yang bisa saya beri untuk bangsa Indonesia saat ini," tulis Tantri Kotak.

