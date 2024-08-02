Arda Hengkang dari Naff, Tantri Kotak Beri Dukungan: Aku Adalah Tujuanmu untuk Pulang

JAKARTA - Hatna Danarda alias Arda mengumumkan bahwa dirinya memutuskan untuk hengkang dari Naff. Suami Tantri Kotak itu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai vokalis band Naff melalui Instagram pribadinya.

"Saya pamit dari vokalis @naffmusik untuk saudaraku @odeunaff_ @hilal_naff @sebagey_ade terima kasih untuk semua kenangannya," tulis Arda dikutip dari akun Instagram pribadinya, @ardanaff, Jumat (2/8/2024).

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Arda menuliskan catatan panjang mengenai keputusannya. Dia juga memastikan bahwa keputusannya ini berdasarkan pertimbangan yang matang tanpa didasari masalah apapun. Arda pun berpamitan dengan menyampaikan salam perpisahan yang begitu mengharukan.

Arda Naff dan Tantri Syalindri (IG)

Tantri pun mendukung penuh keputusan yang diambil sang suami. Tantri yang telah menemani Arda sejak masih merintis hingga di titik yang sekarang ini, berjanji akan selalu setia mendampinginya.

"Mengenalmu dari kondisi minus dan akhirnya sampai di titik ini, bahkan mau memulai semuanya dari nol. Insya Allah aku siap, hidup itu terus berjalan ke depan. Hal yang lalu menjadi acuan, nggak ada yang kalah atau menang melainkan terus berjalan untuk mendapatkan kedamaian," tulis Tantri dikutip dari kolom komentar unggahan @ardanaff, Jumat (2/8/2024).

Tantri menuliskan pesan manis kepada Arda dengan memastikan bahwa dirinya dan anak-anaknya akan selalu menjadi tempat ternyaman Arda untuk pulang.

"Aku selalu menunggu karyamu dalam bentuk apapun, aku, Kara dan Arka adalah tujuanmu untuk pulang," ungkapnya.