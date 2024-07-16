Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tantri Kotak Diminta Rehat Usai Insiden Jatuh dari Panggung Setinggi 2 Meter

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |23:45 WIB
Tantri Kotak Diminta Rehat Usai Insiden Jatuh dari Panggung Setinggi 2 Meter
Tantri Kotak Diminta Rehat Usai Insiden Jatuh dari Panggung Setinggi 2 Meter (Foto: Instagram/tantrisyalindri)
JAKARTA - Tantri Kotak baru-baru ini mengalami kejadian kurang menyenangkan saat manggung di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Pasalnya, tiba-tiba saja dia jatuh dari panggung ketinggian 2 meter lantaran berjabat tangan dengan penggemar.

Setelah kejadian tersebut, pemilik nama lengkap Tantri Syalindri itu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia juga cukup memaklumi penggemar yang menarik tangannya karena terlalu bersemangat.

"Saya nggak menyalahkan dia, bisa jadi dia over excited jadi responsnya jadi pengin narik, yang saya apresiasi Kerabat Kotak yang hadir jadi garda terdepan untuk melindungi saya," ungkap Tantri Syalindri di Instagram story @tantrisyalindri.

Dihubungi terpisah, suami Tantri Syalindri mengatakan bahwa sang istri sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit pasca kejadian tersebut. 

Tantri Kotak Diminta Rehat Usai Insiden Jatuh dari Panggung Setinggi 2 Meter (Foto: Instagram/tantrisyalindri)

"Sedang screening di RS, doakan saja semoga baik baik saja ya," kata Arda Naff dihubungi awak media, baru-baru ni.

Namun, Arda tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan yang dijalankan oleh istrinya. Hanya saja tentu Arda menyebut bahwa memang ada efek samping yang dirasakan Tantri setelah terjatuh. 

"Ya pasti ada efeknya kak namanya juga jatuh, tapi untuk meminimalisir makanya screening di RS. Insyaallah nggak ada apa-apa kok, amin," ungkap Arda Naff.

 

Halaman:
1 2
