HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rewind Audisi Indonesian Idol, Perjalanan 20 Tahun Mencari Bintang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |15:01 WIB
Rewind Audisi Indonesian Idol, Perjalanan 20 Tahun Mencari Bintang
Rewind Audisi Indonesian Idol, Perjalanan 20 Tahun Mencari Bintang (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Masih ingat dengan nama-nama seperti Delon, Judika, hingga Rinni? Nama-nama ini membawa kita kembali ke era 2000-an, di mana Indonesian Idol mulai memikat hati penonton sebagai ajang pencarian bakat yang kini menjadi bagian penting dalam sejarah musik Indonesia.

Momen audisi di masa-masa awal Indonesian Idol penuh dengan ketegangan yang tak terlupakan. Audisi ini menjadi panggung sakral bagi ribuan peserta yang berharap bisa mengubah hidup mereka. 

Juri-juri yang dikenal tegas dan kritis selalu siap memberikan komentar pedas kepada siapa pun yang datang tanpa persiapan matang! Butuh mental yang kuat untuk bisa bertahan di depan mereka. Namun, justru dari tekanan dan tantangan itulah lahir bintang-bintang yang kini bersinar di dunia musik Indonesia.

Indonesian Idol 2024
Indonesian Idol 2024

Sudah 20 tahun sejak Indonesian Idol pertama kali tayang, dan selama itu, acara ini telah melahirkan banyak superstar. Banyak dari mereka adalah orang-orang biasa yang memiliki talenta, keberanian, dan mimpi besar. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
