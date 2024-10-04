Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Peserta Bisa Ulang Audisi Indonesian Idol 2024, RCTI: Kami Tak Mau Patahkan Mimpi Mereka

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |21:00 WIB
JAKARTA - Tak lolos Audisi Indonesian Idol 2024 di Jakarta hari pertama? Jangan kecewa! Karena Anda bisa mencoba peruntungan di hari kedua dan ketiga yang akan digelar di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 5 dan 6 Oktober 2024. 

Agung Priyatno, Head of Production RCTI mengatakan, ada alasan kenapa pihaknya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengulang audisi. Dia meyakini, setiap peserta membawa harapan dan mimpi mereka saat audisi.

“Dan kami tidak mau mematahkan mimpi mereka,” ungkap Agung saat ditemui di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (4/10/2024).

Agung Priyatno mengatakan, hari pertama Audisi Indonesian Idol 2024 diikuti 800 peserta. Dari ratusan peserta tersebut bahkan ada yang datang ke lokasi audisi sejak pukul 05.00 WIB. 

Agung Priyatno
Agung Priyatno, Head of Production RCTI. (Foto: Okezone/Ayu Utami)​​​​

“Mereka datang dengan semangat. Alasan inilah yang membuat kami memberikan mereka kesempatan lagi untuk mencoba,” tuturnya.

Agung berharap, pada musim ke-13 ini tim Indonesian Idol bisa menemukan bakat-bakat musik terbaik masa depan yang akan menjadi the next Indonesian Idol. Karena itu, lanjutan Audisi Indonesian Idol akan digelar, pada 5 dan 6 Oktober 2024.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
