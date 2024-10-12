5 Film Indonesia yang Tayang di Luar Negeri

JAKARTA - Beberapa dekade terakhir, Indonesia sudah menunjukan perkembangan dalam industri perfilman yang sangat signifikan. Perkembangan tersebut dapat terlihat dari kualitas film-film yang diproduksi Indonesia beberapa tahun belakang.

Kualitas film-film tersebut tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia sendiri, namun juga diakui oleh negara-negara di luar negeri.

1. Pengabdi Setan (2017)

Pengabdi Setan merupakan film horor yang disutradarai oleh Joko Anwar dan dirilis pada 28 September 2017 yang lalu. Film ini merupakan reboot dari film Pengabdi Setan yang rilis pada 1980 silam. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang dihantui oleh sejumlah kejadian aneh semenjak sang ibu meninggal karena penyakit misterius.

Kemudian anak-anak dari keluarga tersebut menyadari bahwa ibu mereka bergabung dengan sebuah sekte yang menyembah setan.

Sukses dengan penayangannya di Indonesia, film ini juga ditayangkan di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat dengan judul Satan’s Slave. Film ini berhasil dinominasikan dalam 13 kategori dan memenangkan 7 di antaranya dalam Festival Film Indonesia 2017. Film ini merupakan masuk dalam urutan kedua dalam kategori film horor Indonesia terlaris sepanjang masa.

2. Yuni (2021)

Yuni merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Kamila Andini. Film ini merupakan proyek film yang yang sudah disiapkan sejak tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang gadis bernama Yuni yang harus dihadapkan dengan berbagai stereotip mengenai perempuan di lingkungan sekitarnya saat ingin menggapai mimpinya.

Film Yuni ditayangkan di Festival Film Internasional Toronto, Kanada Pada 12 September 2021 sebelum akhirnya rilis di Indonesia pada 9 Desember 2021. Selain di Kanada, Yuni tayang di Festival Film Internasional Busan 2021, Korea Selatan dalam program A Window on Asian Cinema bersama film Indonesia lainnya.

3. Marlina: Si Pembunuh Empat Babak (2017)

Marlina: Si Pembunuh Empat Babak merupakan film drama aksi yang dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Mouly Surya. Film ini menggandeng aktris senior Martha Timothy untuk memerankan Marlina. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Marlina yang membawa kepala dari bos perampok, yang ia penggal tadi malam setelah mengancam nyawa dan kehormatannya, dalam sebuah perjalanan untuk mencari keadilan.

Film ini berhasil didistribusikan dan tayang pada 18 negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara di Eropa dan Asia Tenggara dengan judul Marlina the Murderer in Four Acts. Sebelum tayang di Indonesia, film ini juga ditayangkan perdana dalam sejumlah festival film internasional, seperti Directors Fortnight Festival Film Cannes 2017, New Zealand International Film Festival, Melbourne Film Festival, dan Toronto International Film Festival.